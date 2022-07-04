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【美食速報】SOYJOY推純素植物大豆果滋棒　穩定血糖＋降低脂肪囤積增加飽腹感

休閒消費 11:07 2022/07/04

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SOYJOY推白朱古力夏威夷果仁味及香蕉味大豆果滋棒。（圖片由品牌提供）

隨著素食文化的盛行，越來越多人選擇純素飲食。大塚製藥SOYJOY現推出100%植物大豆果滋棒，以全天然非基因改造大豆烘焗而成，帶來低升糖指數值（低GI）、無麩質，以及0%反式脂肪的滋味，為素食人士及關注健康的大家提供多一個純素選擇。全新推出SOYJOY 100%植物大豆果滋棒備有兩款口味，包括白朱古力夏威夷果仁味及香蕉味全植物大豆果滋棒，吃得健康無負擔！

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日本大塚製藥指SOYJOY大豆果滋棒其低GI（升糖指數，Glycemic Index）的大豆果滋棒有助穩定血糖，抑制胰島素分泌，使脂肪更有效運用及燃燒，降低脂肪囤積機會，更可增加飽腹感，避免進食過量，適合希望控制體重者和關注血糖水平人士，成為大家的日常必備餐間或代餐小食。

今次新推出的SOYJOY 100%植物大豆果滋棒，採用全植物成份製造，適合全素食者食用。白朱古力夏威夷果仁味全植物大豆果滋棒，有夏威夷果仁碎及豆奶朱古力融合，再加入檸檬皮中和了白朱古力的甜味，夏威夷果仁含不飽和脂肪酸，有助降低體內低密度脂蛋白膽固醇（又稱壞膽固醇）水平，保持血管暢通。

同場加映的香蕉味全植物大豆果滋棒，則加入了肉桂，及香蕉味道，還加入了擁有Omega-3的杏仁。

全新口味於各大超市、日資超市及個別便利店有售。

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責任編緝：蕭雅文

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