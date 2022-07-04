【食用安全】雪條31℃下放1小時仍維持現狀　商家解畫因添加一種原材料

夏日炎熱，不少人喜歡食雪糕雪條，內地網民近日稱，雪糕品牌「鐘薛高」旗下一款海鹽口味的雪條，在31℃的室溫下放置近1小時後，仍然沒有完全融化，質疑該款雪條是否有添加劑。「鐘薛高」及後解畫，稱因添加一種原材料所致。

綜合内地媒體報道，一名網民將一支海鹽口味的「鐘薛高」雪條撕開塑料袋後，放在室溫31℃下。半小時後，雪條表面的冰層化開，呈現奶油狀。50分鐘後，雪條處於比較黏稠的乳狀物，而非水狀物，整體形態完好。

報道指，另有網民用其他雪條進行對比實驗，一條牛奶雪條在室溫1小時40分鐘後，早已全部融化開，用冰棒棍很容易推開。另一條雪條在室溫下18分鐘，多半已融化成水。

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不少網民推測雪條不會融化，是添加了防腐劑、凝固劑等成分；另有網民擔心食品安全問題，「不會化的雪糕還能吃嗎？」。

鐘薛高客服回應稱，被網民測試的那款海鹽口味雪條，除水、牛奶、椰漿外，為提高雪糕的黏稠度，產品有添加少量卡拉膠等，故融化後會呈現黏糊狀。

鐘薛高官方微博日前回應稱，首先並不存在不融化的雪糕，只是因為這款產品配方中主要成分為牛奶，稀奶油，椰漿，煉乳，全脂奶粉，冰蛋黃等等，產品本身固形物含量達到40%左右，除部分原料本身含少量水外，配方未額外添加飲用水。固形物高，水少，完全融化後自然就為粘稠狀，不會完全散開變成一灘水狀，而固體無論如何融化也不能變成水。

對於添加劑問題，鐘薛高稱，為在貨架期內保持產品的良好風味和形態，產品僅使用極少量的食品乳化增稠劑，均嚴格按照國家相關標準添加，可放心食用。

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責任編輯：羅嘉欣