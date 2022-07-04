【獎門人】麥美恩+吳嘉儀+程浩駿加入當長老　曾志偉：重拾回憶也好

▲ 由曾志偉領軍的TVB綜藝節目《獎門人》回歸。

《獎門人》系列綜藝節目曾為TVB皇牌，「獎門人」曾志偉聯同大師兄錢嘉樂和阮兆祥再度合作主持新一輯《獎門人》，並加入新血麥美恩、吳嘉儀、程浩駿。

曾志偉表示慶祝《獎門人》節目播放25周年，以及TVB舉行今年55周年台慶，決定要讓《獎門人》回歸，繼續為觀眾帶來歡樂。

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《獎門人》回歸

曾志偉接受TVB娛樂新聞台訪問時指：「現在是時候跟大家重溫《獎門人》，很多遊戲小朋友未看過，也有很多TVB同事未玩過。很多新加入的TVB同事和歌手也表示很想玩獎門人，我便開給你們玩。」

他透露：「首數集將會從130多個遊戲中選擇最受歡迎的30多個遊戲，重拾回憶也好，給未玩過的年輕人看看。10集之後會有很多新的，再逐漸跟大家一起玩。」

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大師兄分享

兩位大師兄錢嘉樂和阮兆祥亦會一同主持節目，錢嘉樂笑言：「我有很多都從獎門人身上取回來的，我整個家也是從獎門人得來的。」阮兆祥則謂：「跟大家分享玩《獎門人》的快樂，派獎品給觀眾，邀請他們一起玩遊戲，很期待看見現場觀眾的笑容。」

加入新獎老

新一輯《獎門人》亦有新長老加入，麥美恩說：「之前為《我愛香港》主持時曾被指是長老之一，不過今次真的當長老，很開心獲得認證。」

吳嘉儀一度覺得自己是被作弄，「以為在拍攝整蠱節目，原來是真的。原以為是擔任獎品小姐，不過被指我太老了。」

程浩駿分享成為長老的感受，「未試過便試試，反正沒有工作，會向長輩們請教。」