【疏忽管教】5歲兒被指攻擊14歲男童遭喝罵　媽媽不在場看管累兒子受驚

▲ 5歲童被指攻擊14歲男童遭喝罵受驚，媽媽當時卻相隔兩層樓。

小朋友之間玩耍難免有摩擦，家長有責任管教引導。有5歲小童在屋苑會所一樓玩時，突然遭到一個男人大聲咆哮喝罵，媽媽當時卻在三樓「用電話」。媽媽聽到喝罵聲才從三樓趕來了解事件。原來其5歲兒子被指攻擊一名14歲男童，而大喝其子的男人，正是對方的父親。媽媽見兒子相當驚恐，於是報警並翻看閉路電視片段，發現「兇器」原來是一把「發泡膠玩具長劍」。而她的5歲兒子則因此受驚過度，甚至半夜會驚醒，並不敢再到會所玩。

該事件由一名網民在Facenbook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享。投稿人認為，雖然當時大聲喝罵的14歲男童爸爸也有錯，但看管小朋友的責任始終在於家長；投稿人又感嘆，「帶小朋友去玩真係要時刻睇實，不要離開小朋友太遠，否則就同這位家長一樣，小朋友被大鬧到好驚」。

網民在社交平台投稿，表示有家長近日於屋苑會所三樓「用電話」期間，突然聽到有「男人聲」持續咆哮大叫，聲音響遍整個會所，各樓層都有人探頭查看。此時，該名正在用電話的港媽，才衝到一樓，發現自己的5歲兒子，正被大聲喝罵。男童受驚，見到媽媽後立刻抱著媽媽大哭，「手口都震埋，身體在抖」。

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原來港媽的5歲兒子，被指攻擊一名14歲男童，而大聲喝罵的男子，正是14歲男童的爸爸。港媽隨後拉開兒子到一邊詢問，兒子卻否認有攻擊對方，稱「無攻擊過大哥哥，只係身邊經過時可能掂到佢哋」。媽媽為了搞清楚事件，就報警及翻看閉路電視，發現真相是兒子以「一把近乎零硬度嘅發泡膠玩具長劍」碰到對方。

同時，當時在場也有幾名小朋友被嚇到大哭，「有素未謀面嘅家長都走過來說這個男士教小朋友時太失控」。事後，5歲男童懷疑因受驚過度，出現食慾不振，失眠等症狀。

發文者表示，雖然大聲喝罵小童的男人也有錯，但最大責任始終在於家長，「如果當時家長在場，重會唔會俾自己小朋友拎住把發泡膠玩具長劍去整到人？即使整到人而俾人鬧，媽媽可以及時了解，至少不會只有小朋友單獨面對。」

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帖文引來網民留言評論。有人指出，「打到人就點都係唔岩，個男人破口大罵都係唔岩，不過家長真係唔應該離開小朋友走到咁遠囉。」；「覺得（玩具劍）咁冇殺傷力，即係有冇教小朋友唔好用黎打人？唔好用黎攻擊人？如果冇教小朋友，仲要離開小朋友咁遠，究竟有問題既係邊個？」；「無人有義務幫你睇仔；係邊到都係。自己小朋友自己保護，呢個世界係好多壞人。」；「你自己係3樓，由得個5歲小朋友係1樓！個男人唔咆哮，你又點知個仔攻擊人喎。」

（內容獲「生仔要考牌系列」授權）

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責任編輯：王明芳