【素食主義】純素媽只餵4孩蔬果母乳　1歲半兒僅重7公斤活活餓死謀殺罪成

▲ 39歲媽媽面臨終身監禁處罰。

要小朋友健康成長，必須有均衡的飲食。不過，美國一對素食主義父母，卻堅持只餵4名孩子吃蔬果及母乳，導致他們營養不良，其中18個月大的幼子更於2019年不幸餓死，生前體重只得17磅。近日法院栽定涉事媽媽一級謀殺及虐待兒童罪名成立，面臨最高終身監禁判處。

綜合外媒報道，美國佛羅里達州39歲的Sheila O'Leary和33歲丈夫Ryan Patrick O'Leary，育有3名子女，Sheila與前夫另有一名大女。2019年9月，夫婦向警方報案指，當時18個月大的細仔失去知覺。

救護人員到場時，男童非常虛弱，呼吸心跳停止，且手腳出現水腫，送院搶救不治。醫生指，男童營養不良，死時僅重17磅（約7.7公斤），警方隨即將兩夫婦拘捕。

兩夫婦崇尚素食主義，全家一日三餐只吃蔬果，主要是芒果、香蕉、牛油果及紅毛丹等，不讓孩子吃肉類及其他固體食物，Sheila另有為孩子餵哺母乳。

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子女均營養不良

警方調查亦發現，兩夫婦當時3歲及5歲的子女，均出現不同程度的營養不良症狀，身體非常瘦弱，體重比同齡孩子輕，更有面色發黃、掉牙齒的情況。而Sheila與前夫所生的11歲大女每2個月會探望生父，故身體狀況較佳，案發後已被交回生父照顧。

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在今年6月29日，Sheila的審判中，陪審團栽定她6項罪名成立，包括一級謀殺、加重虐待兒童、加重過失殺人、虐待兒童，以及兩項忽視兒童的罪名，7月25日將會宣布刑罰判決，最高面臨終身監禁。33歲丈夫Ryan則仍在監獄，面臨相同的6項指控，尚待審判。

助理檢察官Sara Miller在庭上指出，Sheila在意識到兒子生病時，都未有為兒子尋求適當的醫療護理，

她選擇無視兒子的哭聲，不需要量度就能看到他的骨頭，不需要量度就能聽到他的哭聲。

兒童健康飲食指南

均衡飲食是維持健康的要素，特別幼兒期是人體生長發育的重要階段，為他們日後成長和飲食習慣打下良好基礎。根據本港衛生防護中心資料，不同食物有不同營養價值，因此我們要進食不同類別的食物，以吸收各程營養素，滿足身體所需，進食太多會導致營養過剩，增加肥胖機會；進食太少就可能出現營養不良。

2至5歲兒童健康飲食金字塔

穀物類：1.5至3碗

蔬菜類：最少1.5份

水果類：最少1份

肉、魚、蛋及代替品：1.5至3兩

奶類及代替品：2份

油、鹽、糖類：吃最少

流質飲品：4至5杯

6-11歲兒童健康飲食金字塔

穀物類：3至4碗

蔬菜類：最少2份

水果類：最少2份

肉、魚、蛋及代替品：3至5兩

奶類及代替品：2份

油、鹽、糖類：吃最少

流質飲品：6至8杯

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責任編輯︰王明芳