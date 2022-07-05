  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (週二) 10:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過度溺愛】兒子突發脾氣摑家中客人一巴 高學歷爸媽一句說話令人驚訝

親子 09:00 2022/07/05

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

唔識做父母，起碼識做人。

網上瘋傳一個幾歲大的孩童，用腳踢一個未懂行的嬰兒，事後孩童的家長被指摘，竟霸氣回應了一句：「咁你咪打番佢囉！」「直情睇到我O晒嘴！」是損友甲睇過這段片後的即時反應：「好家教！呢個世界，無人識做父母，都係摸住石頭過河。但係唔識做父母啫，起碼識做人吖！『咁你咪打番佢囉』分明係歪理，但係為人父母仲可以理直氣壯，證明大人嘅問題緊要過細路仔嘅問題；點解一個成年人可以有咁樣嘅心態？我真係諗極都唔明。」

「打從呢個地球嘅人類由『我哋』變成『我』為中心後，一切前人諗極唔明嘅事，都會豁然開朗，前人留低俾我哋嘅價值觀，如今變得一文不值，所有人不屑一顧。」好事之徒說。雖然說得有點誇張，但又必須承認有他真實的一面。

最新影片推介：

我就見過一對有良好教育的年輕夫婦，生了一個寶貝孩子後，萬千寵愛，孩子有少少不如意，就大吵大鬧，夫婦二人盡力安撫他，滿足孩子的要求。某一次，他們家中請客，小孩子扭計，哭鬧不許夫婦請來的客人入門口，夫婦二人竟對客人說：「咁你哋就落街行一陣先至再上嚟啦！」終於擺平事件，大家吃得開開心心的時候，孩子又因為其中一位客人擋住他看電視，大力摑了對方一巴！你猜孩子的父母如何反應？「下次唔好咁大力打人，知道嗎？」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 鄭丹瑞

相關文章

【職場哲學】 年輕拼搏連吃飯休息都覺浪費生命 鄭丹瑞：捱壞身體是必然結果
09:00 2022/06/22
【職場哲學】 年輕拼搏連吃飯休息都覺浪費生命 鄭丹瑞：捱壞身體是必然結果
【職場哲學】自怨自艾是在窒礙自己向前行 鄭丹瑞：世界本沒有幸運之神
10:55 2022/06/27
【職場哲學】自怨自艾是在窒礙自己向前行 鄭丹瑞：世界本沒有幸運之神
【創業追夢】鄭丹瑞徒弟張迦南自嘲營養不良賣蹺人　牢記阿旦扭蹺金句創業賣文創產物
12:38 2022/06/29
【創業追夢】鄭丹瑞徒弟張迦南自嘲營養不良賣蹺人　牢記阿旦扭蹺金句創業賣文創產物

你可能感興趣

【職場哲學】 年輕拼搏連吃飯休息都覺浪費生命 鄭丹瑞：捱壞身體是必然結果
09:00 2022/06/22
【職場哲學】 年輕拼搏連吃飯休息都覺浪費生命 鄭丹瑞：捱壞身體是必然結果
【職場哲學】自怨自艾是在窒礙自己向前行 鄭丹瑞：世界本沒有幸運之神
10:55 2022/06/27
【職場哲學】自怨自艾是在窒礙自己向前行 鄭丹瑞：世界本沒有幸運之神
【創業追夢】鄭丹瑞徒弟張迦南自嘲營養不良賣蹺人　牢記阿旦扭蹺金句創業賣文創產物
12:38 2022/06/29
【創業追夢】鄭丹瑞徒弟張迦南自嘲營養不良賣蹺人　牢記阿旦扭蹺金句創業賣文創產物
爸媽心聲 家庭教育 中小學教育 壓力 鄭丹瑞

最高瀏覽

【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
16:55 2022/07/04
【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
17:43 2022/07/04
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭