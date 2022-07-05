【過度溺愛】兒子突發脾氣摑家中客人一巴 高學歷爸媽一句說話令人驚訝

▲ 唔識做父母，起碼識做人。

網上瘋傳一個幾歲大的孩童，用腳踢一個未懂行的嬰兒，事後孩童的家長被指摘，竟霸氣回應了一句：「咁你咪打番佢囉！」「直情睇到我O晒嘴！」是損友甲睇過這段片後的即時反應：「好家教！呢個世界，無人識做父母，都係摸住石頭過河。但係唔識做父母啫，起碼識做人吖！『咁你咪打番佢囉』分明係歪理，但係為人父母仲可以理直氣壯，證明大人嘅問題緊要過細路仔嘅問題；點解一個成年人可以有咁樣嘅心態？我真係諗極都唔明。」

「打從呢個地球嘅人類由『我哋』變成『我』為中心後，一切前人諗極唔明嘅事，都會豁然開朗，前人留低俾我哋嘅價值觀，如今變得一文不值，所有人不屑一顧。」好事之徒說。雖然說得有點誇張，但又必須承認有他真實的一面。

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我就見過一對有良好教育的年輕夫婦，生了一個寶貝孩子後，萬千寵愛，孩子有少少不如意，就大吵大鬧，夫婦二人盡力安撫他，滿足孩子的要求。某一次，他們家中請客，小孩子扭計，哭鬧不許夫婦請來的客人入門口，夫婦二人竟對客人說：「咁你哋就落街行一陣先至再上嚟啦！」終於擺平事件，大家吃得開開心心的時候，孩子又因為其中一位客人擋住他看電視，大力摑了對方一巴！你猜孩子的父母如何反應？「下次唔好咁大力打人，知道嗎？」

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