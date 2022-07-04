【香港小姐】鄺美雲新舊豪宅曝光　傳擁超過5億身家最高峰手持逾10個物業

▲ 59歲鄺美雲投資樓市有道，傳擁逾5億身家。

現年59歲的鄺美雲（Cally）在1982年選港姐奪亞軍入行，曾為8、90年代歌影視三棲女星。已退出娛樂圈多年的她，現為珠寶鑑定師、企業家、慈善家、政協委員等多重身份，多年來靠著自己獨到的投資眼光，有傳累積了超過5億身家，是一位成功的傳奇女商人。

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20年前舊居被翻

TVB Facebook專頁「大寶藏」近日翻出一段沈殿霞（肥姐）於2002年主持節目《登堂入室歎世界》，參觀鄺美雲豪宅的舊訪問影片。片中肥姐帶觀眾參觀鄺美雲的豪宅，一睹當中奢華設計、以及大量由Cally親自選購的裝飾擺設。

難得肥姐到訪，Cally更特別準備鮑魚款客，讓肥姐飽了眼福後又飽口福。

豪宅樓高5層，周圍放置了Cally親自選購的裝飾及擺設，作為虔誠佛教徒，當中不乏觀音及佛像，更設有念經的專區位置，讓Cally可以靜心念經。

喜歡藝術的Cally將豪宅中西合璧，牆上掛滿多幅畫作，配合屋內多盞奢華水晶吊燈，充滿歐陸式復古感，尤其洗手間的裝潢，連肥姐也眼界大開。

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現居九肚山別墅

作為圈中富婆的Cally，曾在訪問中大方分享致富心得，指一有能力就要買磚石，又提醒投資物業不能以短炒心態。

她最高峰手持超過10個物業，於1997年亞洲金融風暴前夕，Cally放售手上的物業，避開了金融風暴的大災，更賺了一大筆。

於1999年以2750萬元購入深水灣文禮苑一幢雙號屋，於2012年以1.18億元易手，持貨13年購9000萬元。

▲ 鄺美雲擁珠寶鑑定師、企業家、慈善家、政協委員多重身份。（Facebook圖片）

及後，Cally以約4000萬元購入九肚山寶松苑一幢洋房，居住一直至今。

她曾接受內地節目《魯豫有約》中公開其豪宅，比起舊居裝飾設計較奢華現代感。不但有平台花園可燒烤外，向來愛設宴招待親友的Cally更特意打造私家K房，十足小皇宮一樣。

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