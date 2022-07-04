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【酷熱天氣】市民實測長沙灣港鐵站一周氣溫　最高錄31.8度有乘客不適險暈倒

健康 12:17 2022/07/04

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有網民在長沙灣港鐵站內不同位置，接連數天實測溫度變化。

炎炎夏日下返工返學逼車，對不少人都是「試煉」。有網民日前就進行實測，接連數天在長沙灣港鐵站不同位置測量溫度，最高溫達31.8°C，而車廂內也錄得26.4°C，引來不少同區居民留言附和，紛紛表示長沙灣站範圍溫度極高，有網民更稱試過「差少少焗暈」。

最新影片：

有網民上周三（29日）在Facebook群組「長沙灣街坊」發帖，連續上載了數張在長沙灣港鐵站內拍攝的照片，紀錄了幾天以來，在站內不同位置測量到的溫度，在月台、走廊、出口位置都錄得30.3°C或以上，而車廂內亦錄得26.4°C：

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發帖者稱會再紀錄多一星期的氣溫變化，並表示之後聯絡港鐵職員，希望情況有改善。不少網民、當區街坊紛紛留言認同，站內溫度異常高，有網民更稱自己試過「差少少焗暈」，也有人質疑站內沒有啟用空調裝置：「站內已經冇開冷氣10年都有」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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