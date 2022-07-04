【倪匡逝世】歌神天王曾演倪匡經典角色衛斯理　周潤發屬元祖級許冠傑最神似

▲ 30年來《衛斯理》被多次翻拍成電影和電視劇。

著名作家倪匡昨日離逝，而生前他撰寫多套小說，其中以《衛斯理》最受歡迎。而30多年來，《衛斯理》多次被翻拍成電影和電視劇。

當中發哥周潤發為「元祖級」衛斯理，於1986年演活倪匡筆下這位男主角，另外歌神許冠傑和天王劉德華等也於電影演過衛斯理，連近期爆紅的陶大宇當年也曾演過此經典角色。讓我們重溫一下多個版本的衛斯理。

最新影片：Sica專訪

【倪匡逝世】倪匡《衛斯理》系列膾炙人口 名字源自大坑一條村

周潤發

倪匡由1963年開始以筆名《衛斯理》撰寫科幻小說，這系列小說一連出了140多本，他筆下的衛斯理精通多國語言，學識淵博，以及「受過極嚴格的中國武術訓練」，憑著智慧及身手解決各類難題。

而各導演也睇中《衛斯理》這暢銷小說，紛紛改編成電影，當中1986年電影《原振俠與衛斯理》是首齣把此小說搬上銀幕的作品，當中周潤發與錢小豪分別飾演衛斯理及原振俠，而胡慧中飾演白素。戲中更有張曼玉參演，卡士強勁。

▲ 周潤發所演的「衛斯理」最吸引。

電影講述原振俠在泰國救了一個叫巴珠的姑娘，因而中了血咒，於是原振俠和他的好友衛斯理、白素及黑龍一起去了泰國解除降頭，又一起於古墓大戰外星人。

周潤發所演的衛斯理極具味道，因為衛斯理是一個充滿智慧又有自信的男人，加上當時的發哥同樣是30多歲，故由發哥演是十分合適。

不過此片真正主角是原振俠，反而衛斯理出場不，沒太多發揮機會。

▲ 1987年《衛斯理傳奇》。

許冠傑

及至1987，新藝城拍攝電影《衛斯理傳奇》，找來許冠傑飾演衛斯理，王祖賢飾演白素。這片製作龐大，並赴尼泊爾及埃及取景。可是在尼泊爾拍攝期間，許冠傑意外患上「高山症」，在緊急送回香港就醫後經歷大半年治療才告康復。

執導《衛斯理傳奇》的泰迪羅賓，曾受訪表自己自己一直是衛斯理迷，亦對外星文化深感好奇，因此對改編成電影極感興趣。不過他透露，當時版權費很簡單，是一萬元一個字，最後他們便買下「衛斯理」和「白素」共5個字，然後再創作故事。

因此電影並非取材自任何一部衛斯理小說，而是把書中講及外星人的情節歸納，最後更把中國民間元素注入科幻情節，把古時人們形容的飛龍，其實便是外星人的飛船，帶出電影中「宇宙無限」的信息。

▲ 許冠傑飾演衛斯理。

泰迪羅賓自言是倪匡的擁躉，亦很感恩當日對方鼓勵自己執導《衛斯理傳奇》。而此片在香港票房約收1800萬元，成績不俗，亦被影迷稱為至今拍得最好的衛斯理電影。

對於倪匡離世，泰迪羅賓回覆TOPick表示：「倪匡先生可以說是曠世奇才，更是喜歡科幻的朋友們永恆的偶像！有幸能拍他親自鼓勵我做導演的《衛斯理傳奇》，是我永遠難忘的榮幸！」

他感觸道：「他的離去，我感到非常惋惜，由另一個角度去看，他早已看破生死！相信他的靈魂只是去了另外一個維度繼續探索而己。希望他能遨遊宇宙！永世長存！」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12 ▲ 關之琳飾演藍血人一角。

錢嘉樂

1991年徐小明執導電影《衛斯理之霸王卸甲》，概念沿自衛斯理系列中的《風水》，由錢嘉樂飾演衛斯理，另有李賽鳳、胡慧中和元華有份參演，一睇陣容便知影片武打場面連場。

另外，1993年的《衛斯理之老貓》，由李子雄飾演衛斯理，伍詠薇飾演白素。由於李子雄外表斯文，沒有衛斯理那份霸氣，至於伍詠薇則過於嫵媚。可是兩人同原著有很大差距。

至於由劉德華主演的《衛斯理藍血人》於2002年上映，該片劉偉強執導，劇本上跟原著有很大改動，為香港與美國合作的首部異類接觸科幻片。

片中華仔飾演衛斯理，舒淇飾演白素，為美國外星生物調查機構成員，而關之琳飾演生存600年的藍血人。

陶大宇

除電影外，《衛斯理》也曾被拍成電視劇，1998年由導演劉天富與陳建儀執導的新加坡電視劇《衛斯理傳奇》，由陶大宇飾演衛斯理，鄭惠玉則飾演白素。

▲ 陶大宇主演的劇集《衛斯理傳奇》。

劇集一共有7個故事，分別是《影子》，《天書》，《輪迴》，《神仙》，《大廈》，《離魂》及《願望之神》。

劇組更遠赴尼泊爾和埃及等地拍攝外景，而陶大宇飾演的衛斯理富有紳士形象且極具正義感，迷倒一班師奶觀眾！

羅嘉良

另外，TVB於2003年播出劇集《衛斯理》，由羅嘉良及蒙嘉慧主演，分別飾演衛斯理及白素。

當中由8個衛斯理的小說故事改編而成，包括有《紙猴》、《屍變》、《木炭》、《尋夢》、《蠱惑》、《神仙》、《鬼混》和《盜墓》。

其故事背景定在30年代的上海，與原著60至80年代的香港有所不同，劇中羅嘉良演的衛斯理雖然外表不修邊幅，玩世不恭，卻又有着鍥而不捨的精神，至今仍令不少港人留下深刻印象。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【倪匡逝世】生前創作逾300劇本 李小龍《精武門》陳真一角亦出自他手

余文樂

型男余文樂於2018年拍攝網劇《冒險王衛斯理》演衛斯理一角，並分為三季包括《支離人》、《藍血人》、《無名髮》。

劇中雖有三大型男余文樂、任達華和林家棟坐鎮，更不乏多位晶女郎的性感演出，如胡然、文凱玲、徐冬冬等。不過很多網民直批劇情十分「膠」，與原著大相徑庭，觀眾反應一般。