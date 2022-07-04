【兒童理財】兩孩爸爸一招培養理財觀念　7歲兒子靠第一桶金買入心愛物品

▲ 台灣兩孩爸爸，分享教一對仔女的理財方法。

豬仔錢罌是很多人的童年回憶，總有一袋「豬仔」掛在雜貨店的門前，它也經常被父母當作禮物送給子女，是學習儲蓄的「啟蒙老師」，但隨著時代的進步，豬仔錢罌開始沒落，但台灣有一名兩孩爸爸，仍然沿用這個方式教一對仔女學儲蓄，7歲兒子更用儲來的錢買了遊戲碟及手錶給自己！

兩孩爸爸的台灣知名fb專頁「小黑大叔碎碎唸」分享了教小朋友理財的方法，他表示每天會給孩子設定簡單的生活目標，一旦他們完成後，他就會在睡前將10元台幣（約2.6港元）零用錢投入豬仔錢罌。他舉例，比如孩子上完廁所後成功自己清理屁股，就能獲得零用錢；若是兒子成功自己練習查閱聯絡簿（學校手冊）、自己完成作業，並且自己檢查作業也能獲得零用錢。

最新影片推介:



想不到這個方法教會了小朋友儲蓄習慣外，連女兒的壞習慣都改掉：「女兒吃飯拖拖拉拉、總是不專心的壞習慣，竟然也通過這方法慢慢獲得改善，現在只要她午餐、晚餐有好好吃完，一個餐就是發10塊錢給他投豬公。(豬仔錢罌)」

不過，小黑大叔都提醒家長不要把目標設定太高，必須配合當下的階段，設定一些能夠達成的每日任務，這樣才能感受到他們的進步。此外，任務量也不能多，每天一兩個就行，「這樣一天一天慢慢地解任務，真的會進步」。當然，有賞必有罰，他也透露自己會設定一些規則，一旦孩子犯規，就會被扣錢。

▲ 豬仔錢罌是很多人的童年回憶。

小黑大叔分享，不到7歲的兒子從K1前就已經開始儲蓄，不要小看每天幾元，兒子靠住自己儲的錢買了1,000元台幣的手錶(約270港元)及1,500元台幣的遊戲碟(約400港元)，他說：

而且錢是他自己一點一滴存下來的，自己在花的時候，真的可以感覺到，他有考慮得比較多，哈哈，會心疼。

除了存錢，小黑大叔還補充大多數父母都會遺漏的一點，那就是要讓孩子「練習消費」！他認為：「如果他們（孩子）不知道存那些錢是要幹嘛的，那麼投豬公、存錢這件事對他們來說，就變得毫無意義了。」結果某日他給小女兒發零用錢時，她還會無意識關心爸爸：「那這樣你還有錢嗎？」讓他莫名感動，不過小黑大叔強調自己非育兒專家，只是剛好有網民問起，他分享自己的經驗而已。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯：王明芳