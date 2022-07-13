【夫婦關係】選擇伴侶是選擇一種人生 你的伴侶如何命運也如何

▲ 選擇伴侶，其實亦是在選擇一種人生。

寫罷昨天的《男人娶錯妻等於女人嫁錯郎 你的老婆如何日子也如何》，腦海一直浮現兩個人物：陸小曼和徐志摩。

陸小曼是民國名媛界風頭躉，時有「南唐（唐瑛）北陸（陸小曼）」之稱，她系出名門，父親留學日本，民國官職至財政部司長。樣子眉清目秀的陸小曼，精通英法文，學貫中西，古文功底深厚，當年被父親派到外交部實習，與各國外交官員應對流利。她也擅長工筆畫，打扮時麾，亦才女也。十九歲那年，由父母安排嫁給陸軍少將王庚，生活優渥；卻在某次朋友聚會中，跟剛離婚、追求林徽因失敗的徐志摩遇上，一拍即合。

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一生人都在追求要與「才女」轟烈愛一場的徐志摩，遇上陸小曼後，千方百計請人勸服王庚簽離婚書，好讓他可迎娶佳人。王庚最終成全，並在徐陸結婚之日送予厚禮，大方地寫上祝福：「苦盡甘來方知味」。百般「知味」的，應該是王庚。

徐陸結婚當日，徐志摩的老師梁啟超不情不願地以證婚人出席，嚴斥徐「性情浮躁，導致學無所成，做人失敗」，亦警告陸要「檢討自己，遵守婦德」，更直言擔心她「將來把志摩累死」。老師看人，果然剔透玲瓏。

婚後，任性的陸小曼揮霍依然，據其乾女何靈琰憶述，陸小曼打牌、跳舞、包戲院捧場、賭博、炒股票、抽大煙、時尚裝扮等，樣樣都精，花錢毫無節制。徐志摩當時拿着高薪，在五間大學當教授，亦到處投稿，並創辦新月書店、賣古玩等，自己死慳死抵，仍養不起追求奢華的老婆。有次，胡適妻子看到徐的衣服上破了兩個洞，叫他脫下替他縫補。堂堂才子教授潦倒如此，能怪得誰？又，做妻子的，看見丈夫日日為了掙錢滿足自己而疲於奔命、爛身爛世，要幾任性、自我或不懂愛，才會堅持繼續糜爛？

後來，徐志摩為了省錢，貪圖免費機票而遇難。死前兩天，仍要為開支問題與陸吵架，陸隨手將煙槍擲往徐的臉上，徐憤而離家，那是他們的最後互動。

你的伴侶如何，你的命運也如何。選擇伴侶，其實亦是在選擇一種人生。

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