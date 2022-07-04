【皮膚癌】倪匡曾患皮膚癌症狀似濕疹　醫生估計屬罕見癌症教留意3大分別

▲ 倪匡所患的皮膚癌症狀與濕疹相似，醫生指出兩者有3大分別。

本港知名作家、電影編劇倪匡昨日（3日）在家中病逝，享年87歲。2019年他曾公開表示罹患皮膚癌，並透露多次求醫，曾被醫生診斷為濕疹，因年事已高，最終他決定放棄治療。皮膚科專科醫生胡惠福受訪指，有一種罕見的皮膚癌症狀與濕疹類似，但兩者有三大分別。

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2019年，倪匡曾於書展透露自己患皮膚癌，受皮膚問題困擾多年。他稱：「看過七個醫生，有三個說是癌症，有四個說是濕疹，你信哪個？」倪匡腿部也長了巴掌大的腫瘤，不斷潰爛、發炎，不同的醫生有不同說法，有的叫他不需在意，有的建議割除。他則認為，自己年事已高，決定不作治療，笑指病痛最終也會與他「同歸於盡」。

倪匡好友、專欄作家陶傑昨日向傳媒透露，倪匡近年生病很辛苦，而近兩周病情急轉直下，需打嗎啡止痛。前幾天他跟倪匡進行視像電話時，對方當時「好攰」沒有說話，形容對方已有心理準備面對死亡，「佢份人鍾意玩，唔怕死，想早啲解決。」

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皮膚癌VS濕疹

TOPick為此請教皮膚科專科醫生胡惠福，他表示根據報道的描述，很難估計倪匡患的屬於哪一種皮膚癌。不過，有一種皮膚癌叫做「皮膚T細胞淋巴癌」（mycosis fungoides），症狀與濕疹類似，屬於罕見的皮膚癌。根據歐美國家的數字統計，發病率每年約100萬人就有6人患此癌症。

胡醫生指出，濕疹與皮膚T細胞淋巴癌主要有以下三大分別：

1. 發病部位

濕疹 （異位性濕疹）：主要影響皮膚皺摺位置，例如腋下、手腳摺位。

皮膚T細胞淋巴癌：主要影響軀幹位置，例如胸口、腹部、背脊等。

2. 皮疹邊界

濕疹：皮疹邊界不明顯，可以有丘疹、斑塊，情況時好時壞，但皮疹有機會消退好轉。

皮膚T細胞淋巴癌：皮疹邊界較為明顯，形狀怪異不規則，可以有斑塊、腫瘤等不同階段。腫瘤有時會潰瘍流血，而且皮疹長期持續不退。

3. 痕癢

濕疹：患處會痕癢。

皮膚T細胞淋巴癌：會痕癢，也可能不會痕癢。

出現甚麼症狀需要盡快求醫？胡醫生指出：

如果發現皮疹長期持續不退，皮疹變得愈來愈大，愈來愈不規則，甚至潰瘍流血，重覆治療也沒改善的話，就要盡早求醫。

但他續指，皮膚T細胞淋巴癌有時候很難診斷出來，因為臨床上與其他皮膚病很相似，例如濕疹，故需要進行皮膚組織切片證實，有時可能要進行多次皮膚組織切片才可確診是否皮膚T細胞淋巴癌。

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皮膚癌高危人士+常見徵狀

癌症網上資源中心的資料指，任何膚色的人都可能患上皮膚癌，高風險因素包括：

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皮膚癌常見徵狀如下：

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記者：黃泳欣