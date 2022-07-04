【DSE2022】VTC與青協合辦放榜講座　向考生分享最新升學資訊

▲ 職業訓練局與香港青年協會合作舉行「 智選創未來 」文憑試放榜講座。（VTC提供）

中學文憑試2022將於7月20日放榜，為協助考生部署放榜，職業訓練局及香港青年協會將於本周六（9日）舉行放榜講座，提供最新升學資訊及數據，及分享紓緩壓力的貼士。

VTC今表示，「 智選創未來 」文憑試放榜講座會以實體及網上形式進行，由高級助理執行幹事（教務）郭展幹主持講座，為應屆DSE考生及家長分享最新升學資訊及數據， 亦會講解放榜期間 「 VTC中六統一收生計劃 」的安排；青協的代表亦會分享紓緩壓力的貼士。

另外，活動現場將設資訊攤位，不同學科的院校老師亦會即場解答查詢，提供VTC學科及課程資訊。

「 智選創未來 」 文憑試放榜講座2022活動詳情：

日期：7月9日（星期六）

時間：下午2時至4時30分

地點：香港九龍太子道西193號帝京酒店六樓

形式： 實體及網上直播

活動詳情及講座登記： www.vtc.edu.hk/ero/dse2022

查詢電話：2836 1888

▲ 職業訓練局與香港青年協會合作舉行「 智選創未來 」 文憑試放榜講座。（VTC提供）

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責任編輯：黃悅晴