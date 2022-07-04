【靚太廚房】OL教煮軟滑綿密零毛孔焦糖布丁　用日本牛乳還原日式喫茶店甜品

▲ OL blogger教整日式焦糖布丁。

最近香港開了不少日式喫茶店，模仿日本昭和年代的裝潢和食品，喜歡分享簡易食譜的「OL」於Facebook專頁「Isti dining table」，分享了中用上高腳復古布丁杯盛載的吸精甜品——日式焦糖布丁，用上日本雞蛋及牛奶，完美神還原零毛孔焦糖布丁。

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材料（焦糖層）：

砂糖 60g 室溫水 15g 熱水 20g

▲ 材料。（圖片獲Isti dining table授權提供）

材料（布丁層）：

全蛋 2隻 蛋黃 1隻 牛奶 250ML 砂糖 30g 雲呢拿籽/油 半茶匙

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做法：

1. 製作焦糖層：砂糖與室溫水混合，小火加熱至變啡金色，中途不要攪拌，可以輕輕搖勻鍋子令熱力平均。

2. 熄火，倒入熱水混合，小心此時焦糖漿會沸騰，趁熱倒入布丁杯（剛剛覆蓋杯底就可以）室溫放至少15分鐘凝固。

3. 製作布丁層：小鍋倒去多餘焦糖漿，用同一隻鍋，加入牛奶和砂糖，小火加熱至80度，不要煮滾。

4. 全蛋和蛋黃用打蛋器混合，注意輕力攪拌盡量不要起泡，逐少加入步驟3的牛奶避免過熱，然後過篩2次，倒入布丁杯。

5. 除去表面泡沫，用錫紙包好，放上焗盤，注入熱水（約杯1/2高度）120度焗40分鐘，放涼後雪櫃4度冷藏一天。

6. 進食方法：如圖用匙羹在杯邊壓一圈，座熱水1分鐘，然後倒扣脫模即成

「Isti dining table」指是次用了三重縣走地雞蛋和北海道函館3.7牛奶，蛋香濃郁，甜而不膩，「比起平時常見的3.6牛乳，我更喜歡3.7，更加濃更加滑呀」。曾製作失敗的她，試過焦糖過熱太苦，焦糖太厚/甚至顏色變啡黑，或是布丁有泡泡變皺皮及脫模失敗。最後她改良了是次做法，才成功製作出口感軟滑綿密的焦糖布丁，大家不仿跟著做！

以上內容及圖片獲「Isti dining table」授權轉發。

Instagram：kiuu922

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責任編緝：蕭雅文