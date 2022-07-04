【靚太廚房】OL教煮軟滑綿密零毛孔焦糖布丁 用日本牛乳還原日式喫茶店甜品
最近香港開了不少日式喫茶店，模仿日本昭和年代的裝潢和食品，喜歡分享簡易食譜的「OL」於Facebook專頁「Isti dining table」，分享了中用上高腳復古布丁杯盛載的吸精甜品——日式焦糖布丁，用上日本雞蛋及牛奶，完美神還原零毛孔焦糖布丁。
最新影片
材料（焦糖層）：
|砂糖
|60g
|室溫水
|15g
|熱水
|20g
材料（布丁層）：
|全蛋
|2隻
|蛋黃
|1隻
|牛奶
|250ML
|砂糖
|30g
|雲呢拿籽/油
|半茶匙
做法：
1. 製作焦糖層：砂糖與室溫水混合，小火加熱至變啡金色，中途不要攪拌，可以輕輕搖勻鍋子令熱力平均。
2. 熄火，倒入熱水混合，小心此時焦糖漿會沸騰，趁熱倒入布丁杯（剛剛覆蓋杯底就可以）室溫放至少15分鐘凝固。
3. 製作布丁層：小鍋倒去多餘焦糖漿，用同一隻鍋，加入牛奶和砂糖，小火加熱至80度，不要煮滾。
4. 全蛋和蛋黃用打蛋器混合，注意輕力攪拌盡量不要起泡，逐少加入步驟3的牛奶避免過熱，然後過篩2次，倒入布丁杯。
5. 除去表面泡沫，用錫紙包好，放上焗盤，注入熱水（約杯1/2高度）120度焗40分鐘，放涼後雪櫃4度冷藏一天。
6. 進食方法：如圖用匙羹在杯邊壓一圈，座熱水1分鐘，然後倒扣脫模即成
「Isti dining table」指是次用了三重縣走地雞蛋和北海道函館3.7牛奶，蛋香濃郁，甜而不膩，「比起平時常見的3.6牛乳，我更喜歡3.7，更加濃更加滑呀」。曾製作失敗的她，試過焦糖過熱太苦，焦糖太厚/甚至顏色變啡黑，或是布丁有泡泡變皺皮及脫模失敗。最後她改良了是次做法，才成功製作出口感軟滑綿密的焦糖布丁，大家不仿跟著做！
以上內容及圖片獲「Isti dining table」授權轉發。
Instagram：kiuu922
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編緝：蕭雅文