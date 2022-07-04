把握機會　協助學生認清專長　制定發展方向 誠邀全港中學參加 「香港中學生職業專才教育比賽2022」

每個學生都有專長，但不是每個學生都了解自己專長，很多時需要老師、學校從旁協助，方能認清自我所長，為未來學習及職業發展制定方向。「香港中學生職業專才教育比賽2022」為全港中一至中五學生提供機會，透過比賽了解自己感興趣的事業，認識「職業專才教育」(VPET)及「企業技術學院網絡」(CTAN)如何協助同學成為專業技術人才。

▲ 2020年各主禮嘉賓及6大成員機構代表與一眾得獎者合照。

職業專才教育 助學生獲取技術專長



隨著人工智能、5G、大數據的應用，新科技迅速發展，學業成績之外，同時需要其他技能，以應對各種挑戰。職業專才教育正為同學提供多一個學習方向，學生除了上課學習，更會走入真實職場崗位，邊學邊做，認識各種實務需要。從中了解自己的興趣、能力及專長，為未來生涯規劃做準備。

▲ CTAN課程更創新地提供虛擬實境（VR）軟件及範例教材，讓學生可以透過VR技術學習不同技能。

CTAN主席暨中電學院校長潘偉賢教授表示，「企業技術學院網絡」(CTAN)的成立有助促進職業專才教育發展，為學生提供多一個向上游的機會，同時培養專才支援香港整體的可持續發展。CTAN於2018年成立，由中電學院 (CLP Power)、香港國際航空學院 (Hong Kong International Aviation Academy)、香港建造學院 (Hong Kong Institute of Construction)、生產力學院 (HKPC Academy)、港鐵學院 (MTR Academy) 以及中華煤氣工程學院 (Towngas Engineering Academy)組成，並由香港專業教育學院工程學科在職培訓組提供行政及秘書處支援。



比賽提供運用創新科技機會



CTAN定期舉辦比賽，讓學生發掘興趣及專長。適逢香港特別行政區（香港特區）成立25周年，CTAN聯同教育局、機電工程署、香港島校長聯會、九龍地域校長聯會、新界校長會及香港專業教育學院工程學科一起舉辦「香港中學生職業專才教育比賽2022」，以「怎樣以職業專才教育技能塑造一個更美好的社區」為題，製作6-10頁簡報或片長不多於4分鐘的短片，介紹提案構思。活動鼓勵學生從創作中了解CTAN的發展及獨特優勢，以及探討社區常見的問題，如智能交通、可持續建築設施及智能管理等。

▲ 歷來的簡介會都吸引不少學生、家長和老師參加，今年轉到網上進行，如有興趣人士可瀏覽官網。

入圍決賽的隊伍，除可獲得原型創作(Prototype)製作費資助，還可免費使用香港生產力局----知創空間 (Inno Space) 創客工場 (Inno Prototype) 內的3D打印機、激光切割機等，在專業導師指導下，認識先進儀器的操作。

▲ 知創空間的創客工場有極大空間和設備供參賽學生創作。

「香港中學生職業專才教育比賽2022」不但激發學生創意，培養團隊合作精神，更有使用應用創新科技的機會，最重要，是協助學生認清興趣及專長，為未來生涯規劃制定方向。



香港中學生職業專才教育比賽2022

參賽資格：全日制中一至中五學生

參賽組別：

1) 以學校為單位，最多派出2隊，須獲校長或老師認可

2) 每隊2至5人，其中一位學生擔任組長，每位學生只可參加一隊

3) 每個隊伍只可提交一份作品

報名日期：2022年6月24日至7月31日



詳情及報名：www.ctan-vpet.com

(特約)