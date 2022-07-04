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【陳年食材】搬家執屋發現陳年老甕　內藏祖母醃40年陳年菜脯珍貴如「黑金」

親子 16:21 2022/07/04

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有些食材，存放時間越久越矜貴。台灣就有網民因搬家收拾舊屋，找到一個陳年老甕，打開後發現深啡色醃菜。該網民原本以為醃菜已經變壞，準備丟棄時，才被媽媽阻止。原來醃菜是其祖母生前醃製的40年陳年菜脯，「保守估計36年以上，沒意外40年」。菜脯保存良好條條啡黑紋理清晰。該網民在社交平台分享後，許多網民都十分驚訝，提醒他「挖到寶」，皆因陳年菜脯有「黑金」之稱，醃製超過40年的，更是「超級貴」，每斤叫價可達上萬元台幣（2600港元）。

有網民在在facebook群組「爆廢公社」發文，「最近搬家時發現1個老甕，原以為裏面的東西已經壞掉，打算直接整瓶拿去丟」，詎料「我媽說丟了我奶奶晚上會來找我」，原來甕中食材，是祖母生前醃製，留給其父親的菜脯。而這一甕菜脯，保守夠估計已醃製超過36年，「沒意外40年了」，「年紀」甚至比事主還大。

從網民分享的相片所見，老甕的款式和手工相當「古早」，相信已經有一段歷史。而內裡裝的菜脯，則呈啡黑色，紋理鮮明，質地乾爽，顯示其保存良好。事主表示，聽說陳年菜脯吃了對咳嗽和氣管好，「可是年輕一輩都說不吃了，好難哦」。

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帖文一出，許多網民都留言恭喜事主「挖到寶了，越老越值錢」；「超級珍貴的食材」；「那是黑金耶，好險被媽媽攔截」；「這個程度已經變成中藥了」；「老菜脯煮雞湯對身體很好」。有人更指出，如果自己不想吃，其實可以賣給中藥行，相信對方必定會高價收購。

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資料顯示，陳年菜脯被視為「窮人人蔘」，老菜脯要醃15年才會變深啡色，20年後才逐漸呈現黑色，由於製作過程會用鹽漬法來發酵，令細菌脫水無法存活，耐鹽性菌株會成優勢菌種，令腐敗菌無法生存，反而會產生許多營養，包括膳食纖維、鈣、鐵待，也有抗氧化功效。而陳年菜脯，每斤價格更可達上萬元台幣。

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責任編輯：王明芳

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