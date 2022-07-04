【3孩爸媽】郭晶晶赴匈牙利擔任泳賽評判　霍啟剛生日「一打三」︰相處比禮物更珍貴

▲ 霍啟剛日前43歲生日時，一人跟3仔女留家度過，有感親子相處比禮物更珍貴。

湊3個小朋友不容易！7月2日打風日正是霍啟剛43歲生日，老婆郭晶晶要工作不在港，霍啟剛本計劃帶3子女外出食午飯慶祝，卻遇上八號風球無奈取消。不過，身為大忙人的爸爸趁機在家中陪伴小朋友，仔女們更齊齊畫了一堆生日卡送爸爸，爸爸直言︰「窩心嘅驚喜！」

霍啟剛為立法會議員、全國政協委員及霍英東集團副總裁，其太太是國寶級跳水皇后郭晶晶，晶晶在2011年退役後，翌年嫁給霍啟剛，2人婚後誕下1仔2女，組成一家五口。大仔霍中曦下個月就9歲了，而二女霍中妍現時5歲，細女Laurina3歲。

▲ 霍啟剛與郭晶晶結婚10年，育有3孩。（微博圖片）

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霍啟剛與3子女家中過生日

霍啟剛與郭晶晶不時會在社交平台分享親子日常，前日（2日），43歲的霍啟剛在facebook發帖，表示自己生日，「又大一歲啦」，郭晶晶剛好要去匈牙利首都布達佩斯世界游泳錦標賽擔任評判，他直言今年生日「無得一齊過，有點遺憾」，而當天更是「暹芭」襲港，霍啟剛本來安排帶三個小朋友出去食午飯慶祝，卻遇上八號風球，無奈取消。不過，3孩爸爸的啟剛未有十分失望︰

但係其實都幾好，平時因為自己工作，加埋小朋友越來越大，校外活動亦越來越多，靜靜地喺屋企陪小朋友時間真係越來越少。今日打風，難得可以同佢哋安靜地度過一天，亦係一種開心、幸福。

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窩心驚喜一堆生日卡

霍啟剛在家「一打三」陪伴仔女，似乎很享受。在帖文中，他上載了多張照片，見小朋友畫了一堆生日卡給他，稚嫩的筆觸、充滿童趣的畫風，有寫上「Happy Birthday Daddy」、「We Love You」、「I Love You Dad」，生日卡畫了一些禮物、生日蛋糕、氣球、花花、心心，甚至有寫上算式「2+2=4」，其中一張似是大仔中曦畫的，見畫了很多Pokeman的精靈，生日蛋糕的蠟燭更畫成「43」，祝賀爸爸43歲生日。他分享見到生日卡感受︰

今早因為要出席座談會所以昨晚要隔離，今日中午先能夠返到屋企，回家門外已經有好多窩心嘅驚喜，三個小朋友畫咗啲生日卡送俾我！好可愛！

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有感孩子長大太快

郭晶晶曾大讚老公，而身為大忙人的他們，都盡力平衡家庭與事業，一家五口不時親子樂。3仔女現時年紀還小，但爸爸已感孩子成長得太快。當天生日的父子父女時光，令霍啟剛感受至深︰

其實相處嘅時間比任何禮物更加珍貴，孩子長大嘅過程錯過了就不會回來，而且佢哋長大得特別快。生日唔一定要安排滿滿嘅活動同食大餐，簡簡單單亦係一種享受……

在上月的父親節，其實霍啟剛已有感不經不覺為人父九年，做了爸爸後更理解自己父親對孩子的愛和關懷，令他更珍惜跟家人相處的每一天。

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責任編輯︰王明芳