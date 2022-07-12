報告 -【TOPick 好物試用】 RMK水漾隔離霜及皇牌絲絹粉底液(價值$550)(30份)

試用專員：Melody

平日番工係Office 有成8-10個鐘，長期被冷氣吸乾情況下，加上自己乾性皮膚，有時妝前打底同控油做得唔好，都會怕粉底氧化變灰面，同個妝唔夠持久。

試過RMK水凝柔光粉底霜後，最鐘意係佢輕透得來又有coverage，感覺好自然，又唔會有面具感。夏天戴口罩用佢更加唔會有侷促嘅感覺，做到全日鎖水，唔怕溶妝！推介！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Cherry Cheung

RMK水漾隔離霜的質感果然清爽無比並充滿補濕成份，一塗上面馬上與肌膚融為一體，透薄得彷如無物，是炎夏中必須擁有的隔離霜。而皇牌絲絹粉底液只需按一次便足夠塗滿全面，顏色自然同時遮瑕度高，能遮蓋一般暗瘡印及色斑，透薄自然的妝感尤其適合喜歡化淡妝的我。即使在炎熱又焗促的天氣下，依然能保持妝容，可見其保濕力強。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Lam Po Mok

我是在右臉試用RMK水漾隔離霜及皇牌絲絹粉底液！個感覺係無油膩感！柔滑貼服，有效遮蓋瑕疵，影相出來效果右臉還收緊了！

之前覺得自己皮膚差，有細紋毛孔粗大同痘疤，唇上有顯眼深色血管！無帶口罩時，都會化淡妝！現在試用後整體感覺不錯！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：CCX

試用心得：今次有機會能夠成為試用專員，當然一收到產品之後急不及待就要開箱黎試吓皇牌經典底妝，果然冇令我失望，因為之前用過都係感覺透薄之餘仲可以唔會太過厚，質地好水嫩，而且保濕度好高。之後再加埋絲絹粉底液都係一樣好易推開，夏天使用都唔會太過黏立，可以令底妝更持久潤澤，就算幾熱既天氣都會好舒服，輕鬆打造完美妝容。好值得介紹俾身邊嘅朋友仔！

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Eva Yip

平時我唔會化妝，只用遮瑕膏，本身皮膚多凹凸洞，同埋好乾，好多時遮瑕膏唔夠貼服，會好明顯有乾紋，遮瑕膏填保唔到凹凸洞，我未試過用隔離霜，今次一開始就全面揸左一層RMK隔離霜，覺得皮膚無咁乾，好似在面上保左水咁，之後再用RMK粉底液，第一個感覺就係隻色好自然，同我本身皮膚好夾，粉底液溶合隔離霜，皮膚睇落無咁多乾紋顯現出黎，雖然我d凹凸洞仲存在，但面上既一d黑色暗瘡印係可以遮蓋，照鏡望落去，成塊面係好自然咁白左，岩我呢d唔化妝，鐘意就咁簡單遮瑕既人，我用手指摸塊面，無左好乾既感覺，有層保濕既效果

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Ert Qwe

體驗心得:

今次試用的產品分別是RMK水漾隔離霜及皇牌絲絹粉底液。兩樽產品的包裝很簡潔。質地容易推開，輕輕塗在臉上已能有效地遮蓋臉上的瑕疵，包括我最煩惱的皮膚凹凸問題。而且它的保濕功能令皮膚不會乾燥及非常貼服，用完一整天也不用特別補底妝。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Amy Leung

我很高興有機會試用今次RMK的試用活動，讓我好好認識RMK這個品牌及其產品，我可以分享一下使用的感受。

RMK水漾隔離霜：清爽的液體隔離霜搽上面後很快變成透明融入皮膚中，吸收速度不錯，直接就可以上底妝，令底妝更服貼服。

RMK皇牌絲絹粉底液：先講樽身以方形設計，細細支放入手袋也不覺得重，我最喜歡是透明磨砂的玻璃樽，可以清楚看到有幾多粉底液，而且是用泵咀設計，我在使用時就不會一次過倒得太多出來而浪費。

我使用的是在上班的日子，泵出一下，已經足夠做我整塊面使用，塗上面時很容易推開、 很貼服，最重要是遮瑕了我面上暗瘡印，提亮了膚色，直至我下班回家都沒有太大的脫妝，控油效果不錯。

▼ 點擊圖片放大

試用專員：Tan Mei Ling

使用後心得：

我在TOPick 好物試用專員試用活動參加了，被抽到參加試用活動

本身皮膚比較粗鼻的毛孔粗大，上妝後通常有白芝麻，然後已試用一個星期，感覺效果還不錯，上妝後明顯少了白芝麻 ，試用LIQUID FOUNDATION 201 也適合我皮膚的顏色，比較適合毛孔粗大的我，很自然的隔離霜，質地很清爽，很適合夏天使用，塗上後令妝容更貼服，我要做好保養，會試試RMK 其他產品。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Anny Wong

RMK水漾隔離霜及皇牌絲絹粉底液，用了幾天後，覺得很適合比較喜歡淡妝的我。在塗粉底液前，先用RMK隔離霜修飾毛孔，質地水潤透薄，令妝容更加貼服，再用RMK粉底液，塗上臉上很容易推開又貼服，薄薄一層就能遮到臉上的瑕疵，遮瑕度好，也不會化出厚厚的妝容，自然光澤感，不油不黏，保濕度好，妝容貼服，持久不脫妝。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Tam Hoi Ching

試用心得：今次好開心有機會試用RMK 皇牌經典化妝品牌，果然其隔離霜同粉底液好水漾，一推開喺面度已經非常之貼面上妝，一啲都唔浮妝，即使前一晚無用面膜補濕，第二朝揸上面都唔會感覺皮膚乾燥難上妝，真係岩哂啲懶補濕嘅我。

有時候好多女生化妝前都好後悔前一晚無用補濕面膜，揸唔夠補濕，搞到第二朝上妝浮起哂啲粒粒，但RMK呢款皇牌隔離霜同粉底液真係懶惰女生恩物，你幾懶都好，一揸上面遮哂你面部黑眼圈、乾燥、暗瘡印同埋乾燥皮膚，感覺非常之水漾，完全無人知你懶用保濕面膜同眼膜啦，即刻重現靚靚妝容。圖為使用前後照片，揸左隔離霜同粉底液後，完全遮蓋咗啲暗蒼印同粗大無毛，而且面黃問題都解決到。

多謝今次嘅試用機會

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Elise Fung

妝前的保養及底霜是建立漂亮底妝的第一步，大家都話RMK的底妝產品很出色，粉底十分好用，色調也特別適合亞洲女生。

今次試用這款RMK隔離霜，帶來紅潤感和閃耀的珠光感，仿如新生裸肌般嫩滑，成分內含水潤護膚成分，撫平凹凸及修飾毛孔。用後妝感透薄持久，就好似用咗美肌filter一樣細緻無瑕。

質地易推，不黏笠，市面上很多有色的隔離霜上面後都會太白，影響到粉底的顏色。但這款用後帶血色感，很自然。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Pig Man Wai

體驗心得：RMK水漾隔離霜是打造通透底妝不可或缺的皇牌產品，質感爽滑輕盈，乳液般水嫩，塗上後瞬間與肌膚融為。

同時，自動調合成適合亞洲皮膚的顏色，其豐富具保濕效果的絲絹精華，讓人看到整層臉上感覺會多了光澤，以及均勻地遮蓋凹凸肌理。

其後塗上RMK皇牌絲絹粉底液，更均勻透薄和貼服，肌膚變得晶瑩光滑、散發光彩，底妝出來清透自然，充滿清新活力，打造出讓人羨慕的零瑕疵青春肌！

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Evelyn S

收到RMK水漾隔離霜及皇牌絲絹粉底液(#201)後已經好驚喜。粉底液十分水潤，上面顏色自然。不論用粉底掃，粉撲定係太懶用手指都十分輕易推開。佢嘅質感都非常輕盈，透薄得嚟遮瑕度都唔差， 基本上唔需要點樣額外搽遮瑕膏。 等我可以輕易扮到偽素顏妝容。

用埋水漾隔離霜就可以更輕易遮住粗大既毛孔，令到上粉底液嗰陣更貼妝。就算戴住口罩出成日街，天氣又熱又焗，脫妝或溶妝既機會都大大減少。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Yanmi Chan

水漾隔離霜非常易推，塗抺後感覺在肌膚上形成一層保護膜，而粉底液有SPF14 PA++，都能夠應付平日日常外出的紫外線。

肌膚沒有厚重感，而且粉底推開後感覺與肌膚混為一起，看上去非常自然，而唔會出現兩截色。

過了8小時，亦沒有出現暗啞或脫妝的情況。此皇牌產品值得推介。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Yin Kiu

第一次試用RMK嘅產品，竟然帶嚟意想唔到嘅驚喜。今次試咗佢地嘅水漾隔離霜以及皇牌絲絹粉底液，兩樣產品嘅遮瑕同保濕能力都非常有效，可以幫我打造棵妝感。

我平時好鍾意戶外活動，經常同陽光玩遊戲，所以好驚化妝後會出汗溶妝浮粉。而呢兩款產品質地都好幼滑水潤，塗上臉時好易推開，唔會有黏笠感，薄薄一層已足夠我遮住大部份瑕疵，同時亦幫助暗啞膚質變得更有光彩。

出完一日街流咗好多汗，亦無脫妝，做到持久鎖水保濕，所以呢兩款產品性價比都幾高，幾啱想打造素顏妝感嘅女仔入手。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Katy Chan

非常感謝收到試用,rmk水漾隔離霜質地非常輕盈,而且易推,可以均勻地遮蓋毛孔和瑕疵,粉底液好水潤,遮瑕力一般,但上妝後非常透薄和貼服。

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Rainy Chan

好開心今次能夠參加試用,rmk隔離霜上面之後,非常易推,而且好水潤,粉底液質地滋潤,妝感自然,長時間上妝都唔會容易暗沉👍🏻

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Li Ci Chan

試用報告 10/7/2022

夏天化妝最緊要透氣同防水/汗，所以會專登揀質地輕薄同持久嘅化妝品，而今次試用嘅RMK皇牌絲絹粉底液+水漾隔離霜就非常符合要求，不愧係榜單名物！首先，2款產品嘅設計都好grand，磨砂配銀色字好靚，粉底液用泵裝更方便。隔離霜質地輕爽易推，一上面就feel到好潤滑，迅速幫肌膚回復狀態，好快可以上粉底。而粉底液嘅質地都差唔多，水潤不黏笠，有一定遮瑕效果，用完之後更貼妝，化多幾次就慢慢掌握到裸妝效果，仲要有SPF14防曬功能，可以搽少層防曬👍🏻👍🏻👍🏻

▼ 點擊圖片放大

試用專員: Carissa Lau

多謝TOPick好物試用專員試用活動選中我做今次嘅試用專員，令我有機會試用一直好想試嘅RMK水漾隔離霜和皇牌絲絹粉底液！第一次使用RMK皇牌絲絹粉底液後，非常喜歡佢嘅質地，上妝後不但自然透薄而且輕盈貼服，唔暗沉，容易打造清透的妝感。而且粉底液後流動性很強，很容易推開，唔會卡粉，對於乾性皮膚和平時化開日常自然妝的我非常適合。呢款RMK皇牌絲絹粉底液不但妝感很好而且持久力不錯，整體體驗感很好，性價比高，值得推薦！