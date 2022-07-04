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【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭

食用安全 17:43 2022/07/04

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保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」，消委會教清洗貼士殺菌除臭。

不少家長外出時都會攜帶保溫杯飲水，不過，保溫杯若長時間沒有清洗，杯口含菌量可大幅超越女廁地板。台灣有醫生指出，保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」，萬一由此攝入致病菌，會影響身體健康。

最新影片：

杯内潮濕易長「生物膜」

台灣家庭醫生陳崇賢醫師在Facebook發文，指出若沒有洗保溫杯的習慣，杯内潮濕環境會導致長出「生物膜」，是由微生物所分泌的黏液所聚集在生物或非生物的表面，例如牙菌斑、除濕機水箱内的滑黏物。無論塑膠水壺或不鏽鋼杯，長期不清洗都有機會生成生物膜；萬一由此攝入致病菌，會影響身體健康。因此，需要有定期刷洗並晾乾保溫杯再使用的習慣。

杯口含菌量超女厠地板

飲用水不可能完全無菌，而嘴巴每天與瓶口接觸，甚至有時將食物殘渣掉進保溫杯内，可衍生大量細菌。在人類口腔含有超過逾2億微生物前提下，台灣教授謝昌衛曾檢測發現，保溫杯中經常和嘴巴接觸的就口處，含菌量高達135 RLU，比女廁地板（89 RLU）為高。此外，保溫杯杯蓋底的橡膠環含菌量亦有78 RLU，情況與女廁地板相約。

另外，若用保溫杯裝果汁、豆漿、奶類飲品，則需要盡快喝完。因此類飲品糖分及蛋白質含量高，能成為微生物的最佳養分，使細菌大幅繁殖。

正確清洗保溫杯方法

消委會指出，僅以清水清潔保溫杯並不足夠，建議可遵循以下小貼士：

  • 產品有異味時，用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。
  • 宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗。不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內櫳，以防刮損。
  • 切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，否則會造成刮傷、生鏽和損壞。

另外，台媒引述專家建議，保溫杯使用約2至3年後便需進行更換。平日可用天然低成本好物清潔保溫杯，消除異味：

1. 小蘇打粉

  • 針對茶垢，可以蘇打粉混入熱水；頑垢則用小蘇打粉混入熱水及醋，浸泡30分鐘。並拆開瓶身及瓶蓋，分別清洗。

2. 蛋殼

  • 蛋殼內的白膜能溶解水漬及澱粉；白米或粗鹽亦可。
  • 蛋殼洗乾淨後搗碎，與少量清水一起倒入保溫杯，再用手蓋住瓶口，上下搖晃數秒。

3. 白醋

  • 用溫水稀釋食用醋，倒入保溫杯靜置30秒以上再倒出。此步驟後清洗，可除水漬、除臭、殺菌。

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責任編輯：羅嘉欣

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