【科技奇才】神童9歲讀副學士13歲大學畢業　精通19種編程語言成AI專才

▲ 美國一名13歲神童即將在今年大學畢業。

神童總有過人之處，美國一名13歲男童即將在今年大學畢業，並計劃攻讀碩士。年紀小小的他精通19種編程語言，更是人工智能（AI）專才，曾於國際著名的科技公司實習，可說是不可多得的科技奇才。

最新影片︰

13歲獲學士學位

現年13歲的孟加拉裔男童Kairan Quazi是天才神童，據Kairan的個人網頁資料顯示，他年僅9歲就入讀拉斯波西塔斯學院（Las Positas College），並以11歲之齡取得數學科學副學士學位，成為該學院最年輕的入學者及畢業生。他現時是聖克拉拉大學（Santa Clara University，簡稱SCU）的三年級學生，主修電腦工程學士學位，預計將在今年畢業。他計劃繼續攻讀碩士課程，將在2024年獲得碩士學位。

在個人網頁上，Kairan表示自己精通19種編程語言，獲得了多項深度學習認證，包括門薩（Mensa）、戴維森學院年輕學者（Davidson Institute Young Scholar ）、約翰霍普金斯年輕人才中心（Johns Hopkins Center for Talented Youth）等機構的智商認證。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

曾於Intel實習3年

Kairan自10歲起在英特爾公司（Intel）的人工智能部門實習，是團隊裡中唯一沒有博士學位的隊員。最近6月27日，他於Instagram發帖文透露，當日是他在一間網絡安全公司做AI / ML（Machine Learning）工程實習生的第一天，寫道「準備好與全球虛假宣傳活動作鬥爭」，更在Hashtag寫上「#dreamjob」，指出這是他夢寐以求的工作。

Kairan在個人網頁形容自己是一個外向型的學習者，對科學和時事充滿熱情，而且熱愛熱閱讀，由科幻到非小說類型的書籍都愛看，他的興趣還有武術、編程、旅行、結交朋友等。很多男孩子都愛打機，Kairan也不例外，他尤其喜歡《Pokémon》和《Minecraft》的遊戲。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳