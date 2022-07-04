  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (週一) 13:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT籌款】三維打印協會推出3款「米仔」造型NFT　為惜食堂籌款

社會 13:00 2022/07/04

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

協會推出3款NFT。（香港三維打印協會提供）

香港三維打印協會推出3款以惜食堂吉祥物「米仔」為造型的NFT，為惜食堂籌款。

3款NFT由香港三維打印協會會員Eddie Wu設計，分別會「米仔@有膳同響」、「米仔@外展天使」、以及「米仔@社區中心飯堂」，分別代表惜食堂將膳食及食物包送到慈善機構、服務獨居及有緊急困難的長者，及透過惜食堂社區中心為深水埗區獨居或有緊急困難的長者提供服務。

另外，三維打印協會另一位會員Mars Lam亦設計出以三維打印設計的紀念筆座，配上「米仔」 USB，送给首100名捐款3,000元或以上的人士。有關活動於「綠色NFT平台 」Articoin進行，籌款日期為7月1日至9月30日。活動詳情可按此瀏覽。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【暹芭襲港】集成預報較減少個別模式帶來誤差　天文台：「暹芭」預測大致正確
今日 10:53
【暹芭襲港】集成預報較減少個別模式帶來誤差　天文台：「暹芭」預測大致正確
【謀殺提堂】23歲女瑜伽導師伏屍酒店　28歲無業男被控謀殺還押10月再訊
今日 11:19
【謀殺提堂】23歲女瑜伽導師伏屍酒店　28歲無業男被控謀殺還押10月再訊
【援交騙案】今年首5個月錄657宗援交騙案　涉額約2910萬
今日 12:13
【援交騙案】今年首5個月錄657宗援交騙案　涉額約2910萬

你可能感興趣

【暹芭襲港】集成預報較減少個別模式帶來誤差　天文台：「暹芭」預測大致正確
今日 10:53
【暹芭襲港】集成預報較減少個別模式帶來誤差　天文台：「暹芭」預測大致正確
【謀殺提堂】23歲女瑜伽導師伏屍酒店　28歲無業男被控謀殺還押10月再訊
今日 11:19
【謀殺提堂】23歲女瑜伽導師伏屍酒店　28歲無業男被控謀殺還押10月再訊
【援交騙案】今年首5個月錄657宗援交騙案　涉額約2910萬
今日 12:13
【援交騙案】今年首5個月錄657宗援交騙案　涉額約2910萬
慈善活動 NFT 設計 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
【偷雪糕】男子擅闖快餐店20秒快閃整雪糕　麥當勞：已報警處理
11:06 2022/07/03
【偷雪糕】男子擅闖快餐店20秒快閃整雪糕　麥當勞：已報警處理
【聲夢傳奇】「國民初戀」Chantel飛往紐西蘭　姚焯菲承諾月底出席金曲頒獎典禮
10:38 2022/07/03
【聲夢傳奇】「國民初戀」Chantel飛往紐西蘭　姚焯菲承諾月底出席金曲頒獎典禮