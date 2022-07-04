【NFT籌款】三維打印協會推出3款「米仔」造型NFT　為惜食堂籌款

▲ 協會推出3款NFT。（香港三維打印協會提供）

香港三維打印協會推出3款以惜食堂吉祥物「米仔」為造型的NFT，為惜食堂籌款。

3款NFT由香港三維打印協會會員Eddie Wu設計，分別會「米仔@有膳同響」、「米仔@外展天使」、以及「米仔@社區中心飯堂」，分別代表惜食堂將膳食及食物包送到慈善機構、服務獨居及有緊急困難的長者，及透過惜食堂社區中心為深水埗區獨居或有緊急困難的長者提供服務。

另外，三維打印協會另一位會員Mars Lam亦設計出以三維打印設計的紀念筆座，配上「米仔」 USB，送给首100名捐款3,000元或以上的人士。有關活動於「綠色NFT平台 」Articoin進行，籌款日期為7月1日至9月30日。活動詳情可按此瀏覽。

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責任編輯：黃悅晴