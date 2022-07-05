【運動員】 有種友誼叫「駁嘴的樹窿」 王鎮炎與陳浩源成為彼此背後的男人

▲ 王鎮炎與陳浩源成為彼此背後的男人。

因為第5波疫情而停播4個月，由我主持的港台節目《沒有不可能的背後》，上星期終於復播。我對這個節目期望極高，因每次訪問的殘疾運動員及其背後的人，都看見人性光輝，是我在低谷時鞭策向上的動力。

剛播放的一集，主人翁是香港輪椅羽毛球一哥陳浩源，他背後的人，是侏儒症隊友王鎮炎。一位是6呎高的大男孩，一位是長不高的小男孩，有着不同身高及成長背景的兩個人，如何成為彼此背後的男人？陳浩源在節目中給我啟示。

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他說，最幸福的人擁有兩種「樹窿」，即傾訴對象。一是「聆聽的樹窿」，當刻即時聆聽你的不快，爆完舒服晒；二是「駁嘴的樹窿」，聽罷有回饋。運動員經常面對成敗得失的壓力，王鎮炎這位日對夜對、出生入死的宿舍同房，正正擔當「駁嘴的樹窿」，負面情緒可即時消除。

常說找朋友最理想是「啱嘴型」，大概是陳浩源所說「駁嘴的樹窿」。真正的朋友不需經常出現，只要我有難時兩脅插刀。我不時擔當別人的樹窿，經常提醒自己，一個稱職樹窿，不要一味叫人「咪諗咁多啦」或「唔諗咪無事囉」，因這變相叫人收聲，無補於事，最重要是聆聽後消化，再給予旁觀者清的想法與支持。例如最近好友因辭職而跟老闆大吵一場，說老闆氣度低不體諒，我嘗試分析老闆或飽受同事移民離職的壓力，脾氣暴躁而不自知。好友聽罷立時冷靜下來，說自己火遮眼沒想太多，感激我替他分析解憂。

訪問當日，陳浩源帶來在東京殘奧奪得的銅牌。頒獎禮後，他透過傳媒隔空向未能取得奧運入場券的王鎮炎「傳情」，說大家要努力㩦手邁向下屆奧運。我借他的獎牌拍照時，發現獎牌原來頗重，但相信不論多重，也不及兩位「樹窿」朋友的友誼重。

原文刊於《晴報》，原題為「生命中兩種「樹窿」」