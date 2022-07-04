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【闔家辣】呂爵安電影處男作優先場票房破一百萬　「前夫」認同Edan演技

娛樂 14:09 2022/07/04

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吳君如、呂爵安（Edan）、導演鄭晉軒（Coba）現身《闔家辣》優先場進行謝票。

由鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）主演及吳君如監製的電影《闔家辣》，將於7月14日正式上映。導演鄭晉軒（Coba）聯同君如及Edan，昨晚（7月3日）到兩場優先場進行謝票，當Edan及君如出現，立即掀起現場熾熱的氣氛。

導演Coba同時宣佈，《闔家辣》由7月1至3日，過去3天舉行限量92場的優先場，絕大部份場次全部爆滿，票房達115萬佳績，成績相當鼓舞！

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Edan：我自己都很緊張

正在忙於排練演唱會的Edan，在百忙中抽空陪伴君如現身謝票。

Edan的出現當然成為焦點，觀眾都大讚其演技。他說：「大家很幸運，可以欣賞到這齣電影，我還未有看過，我自己都很緊張，因為是我的處男作。這幾天大家看過後，對我說ok，為我增添一些安全感，我認為一句甚中肯，她們說『連我的前夫都說好看』，這樣應該是真的。」

Edan及君如皆感謝觀眾在日前在八號風球的惡劣天氣下，依然入場支持這齣送給香港人的電影。

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「前夫」們讚Edan

導演鄭晉軒笑言，近日他也有訪問已看過優先場的觀眾，最坦白及說話中肯的「前夫」們都讚Edan今次演出好看。

Edan笑問：「今次？我之前哪次演得不好看？今次是我們的心血，花了很多時間製作。」君如讚賞已經看過《闔家辣》的觀眾及粉絲沒有劇透，讓大家入場看得既開心又驚喜。

撰文 : TOPick柴犬出動

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