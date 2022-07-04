【MIRROR成員】Anson Lo為神徒送驚喜　突發現身「教主碼」頭答謝粉絲支持

▲ 教主好有心！

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）將在7月7日迎來27歲生日，早前Anson Lo盧瀚霆國際後援會已宣布會與「天星小輪」合作。

不但令尖沙咀碼頭變成猶如「教主碼頭」一樣，包括碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置，而且又在「教主」生日當天（7月7日），讓全港市民可免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。

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現身教主碼頭

昨晚（7月3日）Anson Lo在網上公布其歌曲《KING KONG》點擊率超過600萬，並向神徒送上自畫的尖沙咀碼頭的打卡圖。

豈料Anson Lo今早（7月4日）約10時多，親臨教主碼頭，不但在多個打卡位拍照留念，又在巨型幕場下開心地擺出「心心」動作，答謝粉絲支持。

雖然現場只有少量神徒，大家都非常興奮，不停開心尖叫，他們除了不停拍照，又讚Anson Lo很大隻，並預祝他生日快樂，而Anson Lo則全程點頭及禮貌地向大家說多謝。一班不在場的神徒都表示羨慕，更指能看見教主真幸福！

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