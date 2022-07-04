  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (週一) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Anson Lo為神徒送驚喜　突發現身「教主碼頭」答謝粉絲支持

娛樂 14:19 2022/07/04

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

教主好有心！

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）將在7月7日迎來27歲生日，早前Anson Lo盧瀚霆國際後援會已宣布會與「天星小輪」合作。

不但令尖沙咀碼頭變成猶如「教主碼頭」一樣，包括碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置，而且又在「教主」生日當天（7月7日），讓全港市民可免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。

最新影片推介：Sica專訪

【MIRROR成員】神徒為Anson Lo辦連串慈善活動慶生　請全港市民搭天星小輪【內附詳情】

現身教主碼頭

昨晚（7月3日）Anson Lo在網上公布其歌曲《KING KONG》點擊率超過600萬，並向神徒送上自畫的尖沙咀碼頭的打卡圖。

豈料Anson Lo今早（7月4日）約10時多，親臨教主碼頭，不但在多個打卡位拍照留念，又在巨型幕場下開心地擺出「心心」動作，答謝粉絲支持。

雖然現場只有少量神徒，大家都非常興奮，不停開心尖叫，他們除了不停拍照，又讚Anson Lo很大隻，並預祝他生日快樂，而Anson Lo則全程點頭及禮貌地向大家說多謝。一班不在場的神徒都表示羨慕，更指能看見教主真幸福！

    點擊圖片放大
    +13
    +12

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】神徒為Anson Lo辦連串慈善活動慶生　請全港市民搭天星小輪【內附詳情】
13:31 2022/06/26
【MIRROR成員】神徒為Anson Lo辦連串慈善活動慶生　請全港市民搭天星小輪【內附詳情】
【教主生日】Anson Lo慈善限定店7大打卡位　FC會長︰盼回饋社會與港人同舟共濟
18:50 2022/06/27
【教主生日】Anson Lo慈善限定店7大打卡位　FC會長︰盼回饋社會與港人同舟共濟
【免費乘車】「教主誕」慶生應援第三擊　Anson Lo生日請長者免費搭九巴
12:49 2022/06/29
【免費乘車】「教主誕」慶生應援第三擊　Anson Lo生日請長者免費搭九巴
【MIRROR成員】Anson Lo慶生應援第三擊　教主27歲生日請長者免費搭九巴
13:44 2022/06/29
【MIRROR成員】Anson Lo慶生應援第三擊　教主27歲生日請長者免費搭九巴

你可能感興趣

【MIRROR成員】神徒為Anson Lo辦連串慈善活動慶生　請全港市民搭天星小輪【內附詳情】
13:31 2022/06/26
【MIRROR成員】神徒為Anson Lo辦連串慈善活動慶生　請全港市民搭天星小輪【內附詳情】
【教主生日】Anson Lo慈善限定店7大打卡位　FC會長︰盼回饋社會與港人同舟共濟
18:50 2022/06/27
【教主生日】Anson Lo慈善限定店7大打卡位　FC會長︰盼回饋社會與港人同舟共濟
【免費乘車】「教主誕」慶生應援第三擊　Anson Lo生日請長者免費搭九巴
12:49 2022/06/29
【免費乘車】「教主誕」慶生應援第三擊　Anson Lo生日請長者免費搭九巴
盧瀚霆 娛樂人物職業 Mirror 演員 歌手 娛樂行業 天星小輪

最高瀏覽

【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
【偷雪糕】男子擅闖快餐店20秒快閃整雪糕　麥當勞：已報警處理
11:06 2022/07/03
【偷雪糕】男子擅闖快餐店20秒快閃整雪糕　麥當勞：已報警處理
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂
17:37 2022/07/03
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂