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【中秋節2022】微熱山丘推紅玉蘋果月餅早鳥價$259　貓山王榴槤冰皮月餅＋購滿$700免費送貨

休閒消費 14:00 2022/07/04

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微熱山丘推全新口味紅玉蘋果月餅。（圖片由品牌提供）

中秋佳節將至，台灣的品牌微熱山丘鳳梨的台灣月餅——鳳梨奶黃月餅今年再度歸來，卡路里還比坊間的傳統月餅減少了 65%。另外，還推出了全新的紅玉蘋果月餅，旗下副線品牌「FORBIDDEN」亦推出了D24蘇丹王榴槤月餅及貓山王榴槤冰皮月餅！

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紅玉蘋果月餅

紅玉蘋果月餅。（圖片由品牌提供）

全新推出的紅玉蘋果月餅選用桃山皮豆沙製成月餅餅皮，餡料配上來自日本青森縣的紅玉蘋果果肉，以水果作為主要餡料的月餅，與傳統月餅相比，不會讓人感到膩滯及過甜，就連卡路里亦減少了65%，另外還以地瓜作配搭，面層刻上了蘋果花紋，有如傳遞平安及祝福之意。

價錢：早鳥優惠價$259/6 件裝，原價$299/6 件裝，包括紅玉蘋果及鳳梨奶黃月餅各3個。

鳳梨奶黃月餅

鳳梨奶黃月餅。（圖片由品牌提供）

鳳梨奶黃月餅今年再度歸來，同樣以水果作為主要餡料，與傳統月餅相比，卡路里同樣減了65%，月餅用上來自台灣鳳梨製成的酸甜鳳梨醬及奶黃，月餅面層同樣選用桃山皮製成餅皮，鳳梨的花紋象徵繁盛豐收，有傳遞飽滿祝福之意。

微熱山丘月餅均配上簡約樸實的月餅禮盒，配合現時環保的流行新趨勢。 盒面上特別印製了中秋限定的插畫，以一家人慶祝的溫馨場景帶出「美好拾光」 的主題，寄望能在疫後的世界漸漸回到忙碌的軌道， 在中秋時節，可透過簡單的問候或久違的相見，牽起彼此的情誼。隨月餅禮盒附送的主題麻布袋還可循環再用。

價錢：早鳥優惠價$259/6 件裝，原價$299/6 件裝，隨月餅禮盒附送的主題麻布袋。

D24 蘇丹王榴槤月餅（新口味）

貓山王榴槤冰皮月餅及D24蘇丹王榴槤月餅各2件。（圖片由品牌提供）

微熱山丘的副線品牌「FORBIDDEN」推出了D24 蘇丹王榴槤月餅，以椰子粉炮製的冰皮源自於凍乾椰子粉的天然色素，不含人工色素，再配採用超過22年樹齡的原個樹上熟的D24榴槤拆肉而製成，味道香濃。

價錢：$605/盒，一盒有貓山王榴槤冰皮月餅及D24蘇丹王榴槤月餅各2件

貓山王榴槤冰皮月餅

貓山王榴槤冰皮月餅。（圖片由品牌提供）

「FORBIDDEN」今年再度推出貓山王榴槤冰皮月餅，選用有「超級水果」之稱的巴西莓粉（Açaí Berry）製成月餅外層，淡紫色來自巴西莓粉，不含人工色素，更含有抗氧化物花青素。再配上來自馬來西亞彭亨州的貓山王榴槤同吃，增添微微的果酸 香氣。月餅中的貓王王榴槤餡料，採用超過18年樹齡的原個樹上熟的貓王山榴槤新鮮拆肉製成。

價錢：$605/盒，一盒有貓山王榴槤冰皮月餅及D24蘇丹王榴槤月餅各2件

FORBIDDEN 榴槤月餅均會配以可重用物料製成的鐵盒作包裝，由曾為Hermès、 Gentle Monster 及 Nike設計插畫的英藉人氣插畫師Katie Scott設計，以多款當地盛產的熱帶水果如榴槤、山竹及紅毛丹配上墨綠色的插畫，充滿馬來西亞地道風情，特色包裝更曾贏得金點最佳設計，適合大家用來送禮或自用。

官網訂購滿$700可享免費送貨

月餅禮盒附送的主題麻布袋。（圖片由品牌提供）

各款月餅禮盒由即日起於微熱山丘網站接受預訂購，於2022年8月27日前訂購即可享早鳥優惠價。凡於微熱山丘網站購物滿$700，即可享有免費送貨服務， 但不適用於冰皮榴槤月餅，如購物滿$1,000，更可在指定的日子免費送貨（送貨地點不包括馬灣及愉景灣）。

微熱山丘鳳梨奶黃月餅禮盒同時於HKTV Mall、 Ztore、7-11及鴻福堂發售，微熱山丘鳳梨奶黃月餅及紅玉蘋果月餅禮盒裝同時於7-11有售、FORBIDDEN榴槤月餅同時於官網及鴻福堂發售。

選購及了解更多請按此

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責任編緝：蕭雅文

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