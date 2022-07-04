【日日媽媽聲】胡渭康30歲得悉養子身份赴英生活　13年前回流照顧患腦退化養母

▲ 胡渭康30歲才得悉自己是養子的身份。

由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持的《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（3日）播出的第11集，請來吳若希、徐榮及胡渭康擔任嘉賓。

當中現年56歲的胡渭康，出身於普通家庭，直到30歲才得悉自己是養子，雖然養父母與他沒有血緣關係，但養父母對他的愛相當無私，胡渭康對此感到非常感激，他說：「我細個時體弱多病，一個禮拜可以去兩、三晚醫院，雖然爸爸媽媽係普通人家，但佢哋都好捨得使錢幫我補身，會燉鹿茸、高麗蔘畀我食。」

胡渭康自小熱愛唱歌，15歲時參加了第一屆新秀歌唱大賽，原來亦是多得養母悉心栽培，胡渭康說：「媽咪見我咁鍾意唱歌，喺嗰時咁普通嘅家庭環境之下，都請老師返嚟教我唱歌，真係冇說話好講！」

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迷茫赴英重新出發

胡渭康與已故樂壇天后梅艷芳參加同屆華星新秀大賽入行，1984年與林利、蔣慶龍、孫明光組成「小虎隊」，可惜發展未如理想一年後解散。其後曾與譚玉瑛、梁朝偉主持兒童節目《430穿梭機》。

在24年前為突破人生迷途，他前往英國進修及工作尋找喘息空間，維持每一至兩年回香港看雙親。

直至2009年，他突然收到養母半夜來電，指養父包二奶跑掉了，甚至將家裡的值錢的東西，銀行裡的錢全部調走。他致電請香港朋友幫忙，朋友翌日一早帶胡媽媽到銀行查數，銀行職員跟胡媽媽說：「咦，胡太太，這麼早，今天是誰陪你來的？」胡媽媽竟說：「我不認識，他叫我來拿錢。」當時銀行就暗中報警抓了他朋友。

自從發生這件事後，胡渭康意會到養母不只是年紀大記憶差那麼簡單，原來患上認知障礙（腦退化症，俗稱「老人癡呆」），於是他決定放棄在英國的一切回流香港。

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忍痛送護老院

由於獨自照顧患病養母大感吃力，幾經掙扎後決定送到護老院，原本平靜的胡媽媽突然發狂並大聲地向胡渭康說：「你現在不要我了！」並說把他養到那麼大甚麼甚麼的，那一刻胡渭康心想：「慘了，怎麼辦？我是做了錯誤的決定？我不孝？我曾懷疑自己的決定，但實在無能為力，惟託人照顧，因送院不代表不理他們。」

胡渭康安排養母入住護老院後，雖然養母已不認得他，仍經常前往探望，是娛樂圈中的孝子。2013年，胡渭康的養父因認知障礙引發的併發症離世，享年90歲，他當時在個人社交網站上表示養父離世時非常安詳，而養母其後也相繼離世。