【一生最愛】倪匡年少風流出軌愛上媽媽生 浪子回頭變愛妻號相愛63載

哪個才子不風流？被譽為香港四大才子之一的倪匡也是，曾花天酒地，自認風流成性，更戀上夜總會「媽媽生」，最終倪匡發覺最愛仍是太太李果珍，為了挽回婚姻，他浪子回頭，1992年與妻子移民美國，從此對太太一心一意，兩人相愛63載。

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風流成性 喜歡收藏色情片

倪匡與太太李果珍結婚63載，愛情路上經歷不少風風雨雨，當年23歲的倪匡，與20歲的李果珍是香港專科學校的同學，他曾透露被太太的笑容吸引而展開追求，兩人很快同居，拍拖4個月便閃婚，於1959年結婚，但隨着倪匡的事業起飛，開始變得風流，他曾自言45歲前風流成性，在過往的訪問中自爆年輕時喜歡收集色情片，包括大量裸照和VCD，並指自己跟日本人不熟，但就很熟悉AV女星。他從不忌諱談風流韻事，

當年有很多頭「家」，肆無忌憚的遊走於不同女人之間，他形容當時自己生活很糜爛，要反抗社會規範，「一放縱就失控，變成病態。」

自爆戀上「媽媽生」

事業高峰期時，他曾有一半稿費給太太做家用，一半用作喝酒和其他女人身上，他自爆曾戀上夜總會「媽媽生」，但強調他的最愛只有李果珍，絕不容許其他女人用懷孕來要脅他離婚。

挽回婚姻 移民美國

1992年，倪匡浪子回頭，為了挽回婚姻，他與太太移民到美國，重過新生活，

有一次老婆同我講，我哋有過開心嘅日子，就係我個褲袋得幾蚊嘅時候。其實佢一直都知我去花天酒地，但為咗個家，佢先唔想出聲。所以我決定移民，我想將我之後嘅日子都用來陪佢，就算我剩返最後一口氣，我都想留喺佢身邊。

2007年，因太太不適應美國生活而回流香港。他對太太的承諾一諾千金，亦由「風流浪子」變「愛妻號」，對太太千依百順。

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對腦退化太太不離不棄

2019年7月，他出席講座時，透露愛妻患上腦退化症，曾表示定對太太不離不棄，當只有兩夫妻在家時，「我會稱呼太太為『寶貝妹妹』，一直改不了口，而太太則稱我做『豬豬』因為我屬豬。」

他因為常常掛念太太，後期甚少出席活動，

佢行為好似小朋友，記性唔好，佢有時問我今日係星期幾，我會答『星期八』，佢靜咗一陣，然後會話咁聽日係『星期九』，然後我們就相視而笑。

縱使倪匡與太太結婚逾半個世紀，但多次表示和太太重拾「初戀的感覺」，絕對是現今社會的絕種好老公！

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責任編輯：王明芳