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【黃Viu韓劇】事業如日方中依然愛情為先　徐玄恨嫁：因爲要有個能分享快樂的人

娛樂 13:58 2022/07/04

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徐玄振、黃寅燁及裴仁爀接受「黃Viu」越洋專訪。

有「浪漫喜劇女王」稱號的徐玄振跟黃寅燁出演Viu Original原創韓劇《為何是吳秀才？》，劇集口碑不錯，就連韓劇迷嘟姐都在大氣電波激讚徐玄振演技好到不得了！而早前徐玄振、黃寅燁及裴仁爀接受「黃Viu」越洋專訪。

在《為何是吳秀才？》中飾演的高冷惡女律師「吳秀才」的徐玄振，擁有無人可接近的幹練專業形象，吳秀才劇中要面對一直守護自己的「年下男」黃寅燁，現實中今年37歲的徐玄振早年曾明言有點「恨嫁」，如今事業如日中天，若再在麵包和愛情二揀一，她笑言仍然會選愛情，「因爲要有個能分享快樂的人。」

前年出演《女神降臨》爆紅的黃寅燁，今次在劇中所飾演的「公燦」，與徐玄振上演一段虐心姊弟師生戀。

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他透露對方與吳秀才完全不同，大爆徐玄振是片場的開心果：「前輩總是讓現場氣氛變得愉快，能夠營造讓所有人加油的氛圍。」

被問到他如果想要在公燦身上學到哪一點？黃寅燁即表示希望學習對方在絕望中也能尋找希望，「我們活在世上很多時候會遇到困難，像公燦一樣帶着正能量生活的話，應該能智慧地解決困難吧！」

徐玄振在《為何是吳秀才？》中飾演的高冷惡女律師「吳秀才」

裴仁爀增肥睇唔出

另外，在劇中飾演TK律師事務所太子的裴仁爀，一直暗戀吳秀才，與好兄弟公燦上演三角戀。裴仁爀的角色就是一位「富二代」，為了打造衣食無憂的形象而不惜增肥，他直言增肥都不簡單！

最後裴仁爀只肥了16磅，但其他演員笑言「在畫面上看不出來」，令他感到遺憾。裴仁爀在專訪中提到難忘拍攝現場氣氛輕鬆，對於今次的角色是法學院新生，他笑言長時間集中精神坐着學習，十分需要甜點：「一份甜甜的零食，對集中力會有莫大的幫助。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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