【阿媽有咗第二個】毛舜筠夥影壇新貴顯影后功架　姜濤+Jer現身大銀幕挑戰第一次

▲ 《阿媽有咗第二個》將於8月11日開畫。

由彭秀慧導演執導的英皇電影《阿媽有咗第二個》，找來毛姐毛舜筠、MIRROR成員姜濤和柳應廷（Jer）領銜主演，一連入圍多個海外影展，備受影迷注意。

《阿媽有咗第二個》的主海報正式公開，電影亦將於8月11日開畫，令觀眾十分期待。

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《阿媽有咗第二個》早前接連入圍第十七屆大阪亞洲電影節競賽項目、在第十四季芝加哥亞洲躍動電影節榮獲觀眾票選獎（Audience Choice Award）、入選紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元、獲邀於新加坡《2022香港電影: 全新世代》作特選放映，最近更於2022台北電影節隆重登場，門票開賣一分鐘已被秒殺，公映後口碑轟傳，連續五日壓倒一眾參展猛片，榮登觀眾票選榜第一位。

《阿媽有咗第二個》主海報於今天（4日）公開，同時正式宣布將於8月11日（星期四）開畫。

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▲ （《阿媽有咗第二個》海報）

毛姐顯露影后功架

貴為影后的毛舜筠與姜濤及Jer兩位影壇新人大演對手戲，毛姐謙言有壓力：「因為新人表現好自然，我好怕自己為角色想得太多，過分豐富地做出很多表情，然後他們簡簡單單去演，就已經殺個你片甲不留！所以，我要不斷提醒自己，仔細觀察對手怎麼演，而不單是預先設計的個人表演！」

其中一幕，毛姐、姜濤與Jer同場演出，毛姐不但兼顧自己部分，更肩負帶領兩位新演員入戲的重任。毛姐剖析：「無論演戲或者唱歌，節奏都好重要，對我來說，拿捏節奏是我的天賦，所以三個人一起吃飯那場戲，我好滿意！幾時拋波給姜濤，幾時拋波給Jer，又幾時要做那些動作，讓他們有反應，有時只不過看到我的眼神，他們已接得好靚，我覺得整件事好美麗、好開心！」

彭秀慧導演一直渴望與毛姐合作，從《阿媽有咗第二個》的籌備階段開始，全情投入的毛姐，不但對劇本貢獻寶貴意見，更積極參與角色遴選，叫彭導演喜出望外：「你可以想像，一個影后會願意一次又一次，和我去見一批又一批的新演員，甚至跟對方試戲？我想，因為要選戲中她的兒子（子軒），她想與對方有一種眼緣與感應吧！但緣分就是那麼奇妙，最後決定由Jer扮演這個角色，他是唯一一個沒見過毛姐的人！」

▲ （《阿媽有咗第二個》劇照）

彭導安排親子約會

為令毛姐與Jer打開溝通的天空，彭導演特別作出悉心安排：「要建立親子關係，我覺得吃飯是不夠的，於是我們到酒店住了一晚，那晚傾了很多偈，重點是第二朝早上，最早起床的毛姐正在嘆咖啡，Jer剛睡醒，沒化妝、沒梳頭，穿T恤短褲走出來，大家一起吃早餐，經過這個過程後，彼此關係有所突破，親近了許多！」

人生如戲

姜濤選擇《阿媽有咗第二個》作為踏足影壇的首部紀念作，他娓娓道出緣起：「在上彭秀慧老師的課堂時，我曾問過她，下一部戲的故事是說什麼？老師說，想拍一個關於外賣仔變成明星的故事，我覺得與自身經歷好相似，我都曾經做過外賣仔，這個角色會令我有種回到過去的感覺！」

第一日開工，姜濤已有莫名的親切感：「最大共鳴就是在茶餐廳開工那段戲，我會明白做飲食業有多辛苦。我記得第一場戲，就是拍在茶餐廳與毛姐見面，我覺得是個好好的開始，在這個環境，好容易代入角色，好懷念送餐給客人的感覺！」

人生如戲，姜濤與戲中的方晴一樣，搖身一變成為萬人迷，「方晴由一個素人變成明星，經歷與我很相似，會不會因此而沒有挑戰性？我倒不覺得，第一次拍戲，我想演得更有說服力，我不肯定現在的演技，是否可以挑戰其他角色，所以我想演與自己相近的角色，會讓我格外容易投入，甚至比其他人的代入感更強！」

▲ （《阿媽有咗第二個》劇照）

走進時光隧道

同樣是第一次現身大銀幕，Jer收到劇本的一刻直言既興奮又緊張：「以平時歌手身分的Jer來說，接到電影已經是天方夜譚的事，之前我又較少演戲，究竟電影的世界是怎樣的呢？我當然既興奮又緊張，不知道自己會演成那樣！」

Jer需要走入時光隧道，化身中學生子軒，他坦白得非常可愛：「廿九歲的Jer，要演一個十八歲的中學生角色，不免有少少擔心，但幸好我尚算天生童顏，再轉了髮型之後，望望鏡中的自己，好像變回以前的模樣！戲中這個髮型，我十八、九歲真的有留過，由二十歲開始，我一直保持現在這個中分頭，剪髮後，連導演都說：『不像你呀，這是誰呀？！』所以，大家入場應該會幾有驚喜，看到平時留著中分頭的Jer，看電影時又見到另一個Jer，感覺都會幾特別！」