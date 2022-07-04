【倪匡逝世】曾獲香港編劇家協會榮譽大獎 　前會長莊澄：倪匡曾拒寫李小龍劇本

▲ 在很多人眼中，倪匡是一個開心而具智慧的老人。（經濟日報圖片）

倪匡除是小說家，也是一位傑出的電影編劇，他於2012年獲頒第31屆香港電影金像獎終身成就獎，2018年香港電影編劇家協會便將銀禧榮譽大獎頒予倪匡，當時他並攜同太太出席編劇家協會安排的飯局，及接受其時的會長莊澄頒予獎項。

莊澄對TOPick憶述：「倪匡是一個思想很清晰，很開朗和有活力的人，雖然當時年紀已很大，但跟任何一位年青人都沒有代溝，全因他沒有架子，很坦率，不會故意修飾，想講甚麼便講，這也因為他本身在各方面都有很高的天賦，才可以那麼直率。」

跟李小龍談劇本

莊澄當日在飯局跟倪匡談了不少電影界往事，他在席間坦言自己根本不懂寫電影劇本，只是當小說來寫，簡單地把動作和對白分開來處理，故最多只能說是文學劇本。而他自評為張徹寫過的劇本較為滿意，包括如《刺馬》、《報仇》，而《獨臂刀》的構思，就是參考《神鵰俠侶》中的斷臂楊過。

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其中莊澄也有問及傳奇巨星李小龍。倪匡曾寫過《唐山大兄》及《精武門》劇本，後來曾在鄒文懷家中跟李小龍見面，倪匡形容李小龍吃飯期間一直在講電影故事，並連分場和配樂都講及，並想邀他寫劇本，但倪匡卻說李小龍已講得那麼好，已經是很好的劇本，不用找人寫，此件住事令莊澄知道倪匡是一個不喜歡跟人討論劇本的人。

而在倪匡寫過的劇本中，莊澄最欣賞是《獨臂刀》和《唐山大兄》。「他想像到的場面，都能拍到出來，並成為經典，這也是上一代文人的功力。」

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而莊澄本身亦十分喜歡衛斯理的小說系列，更笑言：「我的兒子的中文，全是由看『衛斯理』作品中而學識。」

至於在云云改編「衛斯理」的影視作品中，他覺得較出色便是許冠傑主演的《衛斯理傳奇》。「因為劇本比較扎實，原著的幾個人物特質亦能交代，也是幾位主要演員的巔峰時期，故整體較出色。」

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