【中秋節2022】四季酒店推全新黑芝麻單黃冬蓉月餅　早鳥價低至$398入手雙黃白蓮蓉月餅

▲ 四季酒店推出不同月餅慶中秋。（圖片由酒店提供）

這個中秋節，香港四季酒店除了有雙黃白蓮蓉月餅外，還有米芝蓮三星龍景軒製作的全新黑芝麻單黃冬蓉月餅，酒店還推出了早鳥及大量訂購優惠，讓大家可以優惠價入手四季雙黃白蓮蓉月餅。

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龍景軒全新口味月餅

中菜行政總廚陳恩德和龍景軒廚師團隊推出全新黑芝麻單黃冬蓉月餅，當中的黑芝麻先經烤香以帶出香氣，冬蓉則呈金黃色，甜度適中。除了新口味外，還有黑松露單黃白蓮蓉月餅，以鹹蛋黃配上松露；子薑皮蛋月餅中的子薑均為餐廳自家醃製，皮蛋選用蛋黃部分。

喜歡一次品嘗多款月餅的客人可購買「龍景軒精裝月餅禮盒」，當中包羅以上三款月餅外，還可選擇搭配2008年醇香普洱茶餅。酒店指此茶餅為龍景軒與雲南一個家庭式經營的茶園合作，茶園的採茶方法代代相傳，茶餅均為人手製作。

此外，大廚陳恩德創作的酥香崧子奶黃月餅，由酒店開業起一直供應至今，今年也將繼續陪伴大家慶祝中秋節。酒店表示龍景軒月餅由餐廳廚師人手製作，不含防腐劑，禮盒更由著名設計師陳幼堅設計。

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龍景軒月餅選擇包括：

黑芝麻單黃冬蓉月餅— 港幣 568一盒(6件)

黑松露單黃白蓮蓉月餅— 港幣 598一盒(6件)

子薑皮蛋月餅— 港幣 568一盒(6件)

龍景軒精裝月餅禮盒(包括黑芝麻單黃冬蓉月餅、黑松露單黃白蓮蓉月餅、子薑皮蛋月餅各2件，共６件)— 港幣 598一盒、配2008年醇香普洱茶餅港幣 798一盒

酥香崧子奶黃月餅— 港幣 568一盒(6件)

傳統四季月餅

喜歡傳統口味的大家可選擇四季雙黃白蓮蓉月餅，今年，四季月餅提供早鳥和大量訂購優惠：

四季雙黃白蓮蓉月餅 - 港幣 568一盒(4件)

早鳥優惠（有效日期：即日至2022年7月31日）

1-19盒：85折優惠，港幣482.80一盒

20-49盒：8折優惠，港幣454.40一盒

50-99盒：75折優惠，港幣426.00一盒

100 盒或以上：7折優惠，港幣397.60一盒

早鳥和大量訂購優惠只適用於購買四季月餅。

中秋禮物籃

香港四季酒店亦設有3款中秋禮物籃，當中包括龍景軒的手工精品和節日美食如龍景軒X.O.醬、南非鮑魚、瑤柱和花膠等，可作送禮之用。

龍景軒龍月禮盒：港幣2,900

龍景軒景月禮盒：港幣3,980

龍景軒至尊禮盒：港幣13,998

月餅和禮物籃均可於即日起於網上商店訂購。

領取日期：

龍景軒月餅可於2022年8月27日至9月9日領取。

四季月餅和禮物籃可於2022年8月1日至9月9日領取。

領取地點：

可於8月1日至9月9日早上10時至晚上8時於四季餅店領取月餅和禮物籃。

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責任編緝：蕭雅文