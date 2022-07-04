【入稟禁制】指控網上影片內容構成誹謗　姚焯菲父親入稟高院申禁制發布

▲ 姚焯菲（Chantel）。（資料圖片）

參加無綫節目《聲夢傳奇》而獲獎的15歲學員姚焯菲（Chantel），其父日前代表入稟高等法院，指網上流傳之影片內容，對姚焯菲構成誹謗，要求法庭頒令禁制任何人士於網上平台或等蓄意傳播或協助散播有關影片，並要求有關人士作出賠償。

原告姚焯菲由其父親姚輝文代表入稟，答辯人為任何蓄意或不合法地傳播或協助散播有關影片之人士。

入稟狀指，姚焯菲為未成年人士，於香港、中國內地及全世界是知名藝人及歌手。原告指自約2022年6月23日起，答辯人於網上平台錯誤地發布1段影片，該影片包含3段影片，內容包括1對白色拖鞋、姚焯菲試穿白色裙子及與他人牽手的影片，以及附上並非由姚焯菲加上的字幕。

原告指有關影片内容對原告構成誹謗，影片內容連同字幕惡意地暗示姚焯菲為未成年人士，卻牽涉與性本質的不正當關係，與其公眾形象不符，原告要求法庭頒令，禁制任何人在網上平台包括連登討論區、facebook及Telegram ，蓄意傳播、發布、重複發布及協助或促使他人傳播散布有關影片，並要求有關人士須作出賠償。

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記者：林育慧