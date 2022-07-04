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【冒牌活動】海關檢獲約300萬元疑冒牌貨物　拘捕1人

社會 15:31 2022/07/04

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(新聞處提供)

海關6月27至29日在深圳灣管制站、青衣和葵涌檢獲共約4400件懷疑冒牌貨物，估計市值共約300萬元，並拘捕1人。

海關人員6月27日透過風險評估，在深圳灣管制站截查一輛入境貨車，在貨車內檢獲約740件懷疑冒牌手提電話，並拘捕一名44歲男司機。

跟進調查後，海關人員6月28和29日採取執法行動，突擊搜查青衣一間速遞服務中心和葵涌一間物流公司，再檢獲約3600件懷疑冒牌貨物，包括手機配件、鞋履及飾物，初步調查顯示該批貨物將轉口至歐洲國家。案件仍在調查中，被捕的男司機現正保釋候查。

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：余思嵐

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