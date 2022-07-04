【家庭友善】新世界集團推夏季4.5日工作周　薪金不變冀僱員工作生活平衡

▲ 新世界集團推行夏日4.5日工作周。

新世界集團宣布推行「夏日工作天」(Summer Fridays)，於夏季讓員工實施4.5天工作周及一天在家工作。集團表示，希望透過提供更具彈性的工作模式與嶄新科技，應對職場新常態。此外，新措施亦有望協助員工實現更良好的工作與生活平衡，促進身心健康，同時亦令他們工作時更有動力和效率，達致共贏。

新世界集團會根據旗下各公司的業務性質與實際運作情況，於多個合適的業務單位包括新世界發展、K11、新創建總辦事處等實施新安排。而享有「夏日工作天」的僱員，薪金維持不變，逢星期五可獲半天假期。員工亦可每星期遙距辦公一天。集團續指，為了確保員工在家也能維持高效率，集團會與員工保持密切溝通及盡量提供所需的技術和相關支援。

▲ 享有每星期多半日假期的新世界集團僱員，薪酬維持不變。（受訪者提供）

該措施將於7月至9月落實，之後會再作檢討。若相關業務單位有個別同事因工作關係未能享有「夏日工作天」，集團將會為他們作出其他合適的彈性安排，以助同事達到工作與生活平衡。

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新世界集團強調，公司一直致力建立家庭友善的企業文化，以配合社會發展和員工的身心健康需要。在2020年初疫情爆發初期，集團已率先實施在家工作安排。

集團亦有透過不同的活動和措施，把關懷延伸至員工家屬，如推出關愛家庭假、提供員工教育津貼等，務求為同事締造理想的工作環境及良好的事業發展機會。集團會持續優化家庭友善措施，提升員工的歸屬感和工作體驗，從而有助吸引及挽留優秀人才，維持企業的競爭力。

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責任編輯：王明芳