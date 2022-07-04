【特首選舉】李家超獲59個團體捐1126萬元　競選開支為913萬元

▲ 李家超選舉開支為913萬元。（經濟日報資料圖片）

特首李家超在特首選舉期間，總開支為913萬元，當中租金、辦公室及運輸開支佔277萬元。此外，李家超一共收到1,126萬元選舉捐贈，來自59個團體。

李家超正受到美國制裁，銀行服務或收到影響，據其租金單據顯示，他是以現金支付租金，並花5,900元購入2部點鈔機，以及4,900元買夾萬。

另外，李家超收到1,126萬元選舉捐贈，來自59個團體，並且全部都是現金捐贈。多個團體捐出30萬元，包括中華總商會、廠商會、鄉議局、新社聯等，但未見香港總商會、工業總會有捐贈。另外，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒則捐出，價值約1.7萬元的口罩。

根據法例，候選人要將未使用的選舉捐贈，捐出予慈善機構。李家超今次就向公益金，捐出了214萬元。

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責任編輯：陳宛彤