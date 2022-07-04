【滅鼠行動】食環署首輪滅鼠行動發833張定額罰款　今日起進行第二期行動

▲ 食環署首輪滅鼠行動發833張定額罰款，今日起進行第二期行動。（資料圖片）

食環署在5月2日起進行為期8星期的目標小區滅鼠行動，收集1,060隻死鼠及捕獲1,024隻老鼠，較上一輪目標小區滅鼠行動收集及捕獲老鼠的總數多10.8%。

食環署表示，行動期間在出現鼠患的地點，例如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方加強滅鼠，分別在11,019和34,948個地點放置毒餌及捕鼠器、填堵547個鼠洞、收集1,060隻死鼠及捕獲1,024隻老鼠，較上一輪目標小區滅鼠行動收集及捕獲老鼠的總數多百分之十點八。

食環署發言人指，行動在中西區、南區、荃灣區、大埔區、黃大仙區及九龍城區試行加入加強版的目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍，以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆的後巷等鼠患黑點，進行大規模和針對性的滅鼠行動。

同時，食環署舉辦了234次衞生宣傳推廣活動、並在8星期間進行20,757次巡查，並發出2,718個衞生建議、2,159個口頭警告、一封警告信、833張定額罰款通知書及作出58宗檢控。

食環署於今日（4日）展開為期10星期的第二期全港滅鼠運動，進一步深化部門間的協作及提高市民防治鼠患的意識。

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責任編輯：李榮忠