【唱作才子】林奕匡感動跟粉絲同慶生　Phil即場獻唱如開小型騷

▲ 林奕匡跟fans聚會。

林奕匡（Phil）昨日他應邀出席由fans發起的小型活動，補祝生日，趁機與fans聚一聚。Phil即興自彈自唱，原意是考歌迷的記性，結果卻考起自己，差點忘詞！活動時間雖短，但參與的fans均可以與Phil合照留念，度過愉快的周日！

受疫情影響，Phil已經有兩年沒有舉辦生日會，就算有其他活動，他也難以抽空與fans好好交談，所以今次舉行小型聚會l感到非常開心！「過往兩、三年有好多活動都取消，可以同fans聚會機會或表演都實現唔到，所以好開心今日可以實現！希望之後都可以順順利利，生日願望係嚟緊再無阻滯。個人願望就係一家人平平安安、健健康康，事業順利，最簡單嘅就好想要，啲願望好老套㗎咋，哈哈！」

▲ 一班fans為Phil慶祝。

活動中，數十位預先報名的Phil粉一早到場佈置，等到主角到場，立即大合唱〈一世同學〉來迎接，令Phil十分開心！Phil走勻全場與fans交流，面對較怕醜或新面孔的fans，更貼心地走到對方身邊，把握與每位參加者交談的機會，全場氣氛輕鬆愉快。

之後Phil的演出時間，起初打算應要求唱較少機會公開演唱的作品，後來笑言好像「考試」，由考fans變成考自己記性，一度笑言怕唱得太冷門，會記不起歌詞。

不過參加活動的fans卻「順利過關」，無論Phil如何出題，都可以跟着合唱，甚至一彈出前奏便報以歡呼聲。

Phil先後唱出個人作品〈咫尺〉、〈有人共鳴〉、〈關於愛的碎念〉和〈一雙手〉；另又唱出由他創作的〈難道我還未夠難〉（原唱：葉巧琳Mischa）及〈一表人才〉（原唱：呂爵安、邱鋒澤），完全即興！而Phil邊唱邊分享歌曲背後的小故事，fans都十分享受這個充滿驚喜的Live。

今次活動其中一個主旨是為Phil補祝上月的生日，fans特地準備幾個不同款式的蛋糕給他，落力Keep fit的Phil見到fans的美意，也忍不住破戒，一飽口福。笑言：「切細細嚿俾我好喇，我已經兩個月無食過薯片，勁耐無食雪糕，我幾敬業呀，哈！因為食親皮膚都會差咗，而且新年期間因為疫情留喺屋企，去唔到Gym room，重咗好多，而家跑返步，又戒口㗎喇……」

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