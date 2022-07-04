【明星理財】吳家忻與林海峰首合作感神奇　Kayan9896自認粉絲：不少作品倒轉都識唱

▲ 林海峰與Kayan9896首度合作拍攝廣告。

林海峰（Jan）與吳家忻（Kayan9896）首度合作為滙豐銀行拍攝廣告，廣告中，Jan和Kayan9896雙雙進入滙豐「點 Pay 都得」學院，Jan 化身「一級分期導師」，向Kayan9896這位學生傳授生活上各項使費「點 Pay」秘技。

鏡頭前、鏡頭後這對「師生」擦出不少火花，期間大放笑彈，在拍攝過程中二人亦回想學生年代的種種，勾起對當年「教精自己」的不同恩師感激之情。

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林海峰讚老婆消費精明

Jan被問到是否一位精明消費者時，他隨即答：「如果可以的話，請我屋企的另一半回答這個問題會更好，或者是屋企的『姐姐』（家傭），因為主要消費的人都是另一半和『姐姐』，我主要是搵錢的那一位。」

廣告中，Jan與Kayan9896這對幕前「師生組合」放下偶像包袱，全情投入又唱又跳演繹廣告洗腦歌。

拍攝前，二人花了不少時間練習舞步動作，務求達到最傳神的「洗腦」效果，當中「做facial」手勢更是Jan即場構思設計及加插其中，絕對是畫龍點睛。而最後Jan不忘整蠱Kayan9896愈跳愈起勁，動作愈做愈快，差點令Kayan9896跟不上節奏，引發現場一陣爆笑。

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跳唱洗腦歌

Jan對於要應付廣告中的跳舞場面，笑言：「跳舞講求手腳配合，所以今早出發前都拉一拉筋，希望動作顯得自然一點，不會讓大家覺得我手腳不協調。」更開玩笑指要向Kayan9896這位後輩學習。提到今次的拍檔Kayan9896，他對這位後輩有頗佳印象，尤其在音樂方面的表現，盛讚她唱歌有自己的風格，更識作曲，更表示想聽她現場唱歌。

在廣告中扮演導師的Jan，談到求學時期遇過的良師時，他憶起在設計學院讀書時遇過的老師：「第一堂老師教的並不是設計，而是要我們記著要有熱情，熱情好重要。」大概這就是Jan多年來橫跨不同界別的創作力依然旺盛之原因。

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從小聽林海峰作品

Kayan9896坦言首次跟Jan合作感覺神奇，她分享：「小時候有聽他的歌，不少作品倒轉都識唱。而今次在廣告中有不少跳舞的畫面，Jan常不經意的整蠱做怪，好搞笑，幸好我沒有被他引笑到NG。」

談到理財方面的「啟蒙導師」，Kayan9896首推其母親：「從小母親已向她灌輸長大後應買保值的東西，而通常保值的東西金額較大，所以可以利用分期的方便，靈活處理。」

▲ Kayan9896直言首次與林海峰合作感覺神奇。

她又分享了其中一次買「心頭好」的往事：「小時候曾經試過為了從家姐手中『收購』她的手袋，我辛辛苦苦儲了5個月零用錢，但買了之後卻仍然跟家姐共用該手袋，感覺好像白白送錢給家姐用。」

Kayan9896笑言當時她未懂分期的概念，要儲5個月零用錢才可「享用」這個手袋，換著現在，會主動提出分期，先買後付更加精明。