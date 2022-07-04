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【第五波疫情】新增1,841宗確診個案　本地感染1,645宗【不斷更新】

社會 16:25 2022/07/04

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（馮漢柱攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

本港今日（4日）新增1,841宗確診個案，本地感染佔1,645宗，另有196宗輸入個案。196宗輸入個案中，145宗在機場揪出，37宗是檢疫酒店期間找出，另有14宗是檢疫後才找出；今日沒有新增死亡個案。

【16：45】

有專家料，BA.4或BA.5或成本地流行病毒株，張竹君指，據外國經驗BA.4或BA.5傳播力很快，有機會成為當地主流病毒，但每個地方情況不同，難以一概而論，暫時未能預計，會繼續觀察傳播及二次感染情況。

【16：40】

新增34宗BA.2.12.1個案，其中20宗為本地源頭不明個案，14宗與其他個案相關。另有11宗BA.4或BA.5個案。【詳情即看：下一頁

【16：35】

學校今共呈報600宗陽性個案，為涉及421間學校，過去7日共204間學校呈報2宗或以上個案，其中馬頭涌官立小學2名學生染BA.4或BA.5。【詳情即看：下一頁

【16：32】

多5間院舍呈報陽性個案，涉及3間安老院舍及2間殘疾人士院舍，每間院舍有一人確診，共涉4名院友及1名員工。

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記者：TOPick 港聞組

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