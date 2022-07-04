【第五波疫情】新增1,841宗確診個案　本地感染1,645宗【不斷更新】

▲ （馮漢柱攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

本港今日（4日）新增1,841宗確診個案，本地感染佔1,645宗，另有196宗輸入個案。196宗輸入個案中，145宗在機場揪出，37宗是檢疫酒店期間找出，另有14宗是檢疫後才找出；今日沒有新增死亡個案。

【16：55】

張竹君指，現時BA.4或BA.5懷疑個案只佔每日整體個案的1%或少於1%，未到主流病毒株的情況，且雖然知道BA.4或BA.5傳播很快，但難估計實際有多快。

【16：45】

有專家料，BA.4或BA.5或成本地流行病毒株，張竹君指，據外國經驗BA.4或BA.5傳播力很快，有機會成為當地主流病毒，但每個地方情況不同，難以一概而論，暫時未能預計，會繼續觀察傳播及二次感染情況。

【16：42】

青山醫院法醫精神科男病房再多3人確診，群組累4名病人及3名職員染疫，醫院已採取環境樣本化驗。另明愛醫院一名女病人7月3日經入院篩查確診，潛伏期曾入住一個內科病房，同一病格另外2名女病人檢測陽性。【詳情即看：下一頁】

【16：40】

新增34宗BA.2.12.1個案，其中20宗為本地源頭不明個案，14宗與其他個案相關。另有11宗BA.4或BA.5個案。【詳情即看：下一頁】

【16：35】

學校今共呈報600宗陽性個案，為涉及421間學校，過去7日共204間學校呈報2宗或以上個案，其中馬頭涌官立小學2名學生染BA.4或BA.5。【詳情即看：下一頁】

【16：32】

多5間院舍呈報陽性個案，涉及3間安老院舍及2間殘疾人士院舍，共4名院友及1名員工染疫，包括：

華門居護理院舍，一名院友染疫

聖雅各福群會復康服務翠逸居，一名院友染疫

耆康會關泉護理安老院 院友，一名院友染疫

伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院，一名職員染疫

明愛賽馬會樂和宿舍，一名院友染疫

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記者：TOPick 港聞組