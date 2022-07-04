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【學校疫情】學校今呈報600宗陽性個案　馬頭涌官立小學2名學生染BA.4或BA.5

社會 16:39 2022/07/04

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馬頭涌官立小學至今錄8宗個案。（資料圖片）

本港今（4日）新增1,841宗確診個案，本地感染個案佔1,645宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校今共呈報600宗陽性個案，為485名學生、115人為教職員，涉及421間學校，包括85間幼稚園、170間小學、159間中學，7特殊學校；過去7日共204間學校呈報2宗或以上個案。

600宗個案中，130宗為今日呈報、昨日呈報有133宗、7月2呈報有114宗、7月1有141宗。

有4間學校的班級須停課一周，有關學校如下：

  • 土瓜灣馬頭涌官立小學：6C班3名學生及1名教師確診，其中2名學生涉BA.4或BA.5，該班共23名學生；另外，1A班有一名學生及一名任教老師確診，6A班亦有一名學生確診；該校由6月28日至今有8宗個案，4宗涉6C班　
  • 沙田路德會梁鉅鏐小學：3C班有3學生確診，該班共26名學生
  • 上水東莞學校：3CB班有3名學生確診
  • 大埔三水同鄉會禤景榮學校：1D班有3名學生確診，該班共22名學生

張竹君說，馬頭涌官立小學的確診個案中，一名教師於6月28日開始發病，有機會是最早確診，暫時未能分辨其他班級的個案，是否與6C班的個案相關。至於1A班是否須停課，張竹君說，任教1A班的老師亦有教導其他班級，當局仍要觀察該班是否出現其他個案，由於該班學生確診百分比未及10%，暫不須停課。

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記者：黃悅晴

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