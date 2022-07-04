【變種病毒】本港再多34宗懷疑BA.2.12.1個案　逾半懷疑染BA.4或BA.5個案源頭不明

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（梁偉榮攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千，今（4日）增1,841宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

張竹君表示，新增發現34宗懷疑是BA.2.12.1的個案，當中有20宗為本地源頭不明個案，14宗個案與其他個案相關。

另有11宗懷疑染BA.4或BA.5個案：

觀塘為食火鍋群組食客再多有1宗個案

馬頭涌官立小學有3名6C班學生以及1名老師（源頭不明）

有2宗個案來自同一家庭居何文田邨適文樓

有2宗個案來自同一家庭居耀東邨耀安樓（源頭不明）

海富苑A座海寧閣，為海關人員於機場工作，工作會接觸入境人士，懷疑與輸入個案相關（源頭不明）

張竹君指，11宗懷疑染BA.4或BA.5個案，主要有3組人源頭不明，包括馬頭涌官立小學、耀東邨耀安樓居戶以及居海富苑A座海寧閣的海關人員。

張竹君表示，懷疑染BA.4或BA.5個案佔每日確診個案百分之一左右。

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記者：李榮忠