【新冠肺炎】青山醫院法醫精神科男病房多3人確診　群組累4名病人及3名職員確診

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏。（梁偉榮攝）

本港今（4日）新增1841宗確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏講解本港最新疫情。

關慧敏指，現時787人留醫，其中123人新入院，298人在隔離病房，19人在2線隔離病房，235人在北大嶼山醫院香港感染控制中心。13人危殆、15人嚴重、其中3人留醫深切治療部。過去24小時沒有病人離世。

過去一日有97人康復，當中90人已出院，第五波疫情至今共52,216人康復。另外，有3名病人經入院篩查及院內檢測確診，4名同房病人列密切接觸者。醫管局員工方面共24,481人確診，24,152人已返回工作崗位。

明愛醫院一名女病人7月3日經入院篩查確診，潛伏期期入住一個內科病房，院方發現同一病格另外2名女病人7月4日檢測陽性，正接受隔離治療，情況穩定，5名病人列密切接觸者。病房已暫停接收新症及探訪安排。

青山醫院法醫精神病男病房再多3名病人確診，情況穩定，7名病人列密切接觸者。該病房至今先後有4名病人及3名職員確診，醫院已採取環境樣本化驗。

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記者：蘇文軒