【七人樂隊】元華比Ashley更貪玩合作零隔膜　林愷鈴獲華哥教路：令我安心不少

《七人樂隊》由7位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東，及徐克聯手拍攝，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事。

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由袁和平（八爺）執導的《回歸》講述1997年，元華的兒子準備舉家移民，離港前將女兒交托給爺爺暫時照顧。

爺孫代溝嚴重，隔代相處矛盾多多。但朝夕相處令血脈相連的他們深入了解，互相接受並嘗試對方的喜好。爺孫照顧彼此，終於把隔閡打破。

▲ 元華跟林愷鈴合作愉快。

堪稱「國際動作大師」的八爺今回一改擅長的硬橋硬馬動作片風，轉以輕鬆幽默風格拍攝溫情窩心的爺孫情，令觀眾見識到八爺感性一面。

對於今次的新嘗試，八爺謙虛地表示自己仍在努力學習拍攝電影，盡量在作品中加入新的想法，以新視覺去觀察觀眾的要求和拍攝電影。

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戲裡戲外如爺孫

飾演爺爺的元華，雖然在戲內角色古板老土，但現實中的華哥在片場卻比飾演孫女的林愷鈴(Ashley)更貪玩，不時拿起道具到處把玩，為片場帶來歡愉的氣氛。

身為大前輩的華哥又主動與電影初哥的Ashley聊天和對戲，戲裡戲外都視Ashley為孫女。

拍攝經驗尚淺的Ashley坦言，要與八爺及華哥兩位大前輩合作，拍攝前感到很大壓力，慶幸兩位前輩都平易近人，對她悉心指導，令她安心不少，更真的當了華哥是自己爺爺，因此能在戲中自然流露感情。

精通多種樂器及聲樂的Ashley，今次為《七人樂隊》獻唱電影主題曲《Long Long Ago》。Ashley直言對於網民關注主唱歌手誰屬，以及歌曲引起熱話，感到十分高興。