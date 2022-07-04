  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (週一) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七人樂隊】元華比Ashley更貪玩合作零隔膜　林愷鈴獲華哥教路：令我安心不少

娛樂 16:20 2022/07/04

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

《七人樂隊》由7位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東，及徐克聯手拍攝，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事。

最新影片：Sica專訪

由袁和平（八爺）執導的《回歸》講述1997年，元華的兒子準備舉家移民，離港前將女兒交托給爺爺暫時照顧。

爺孫代溝嚴重，隔代相處矛盾多多。但朝夕相處令血脈相連的他們深入了解，互相接受並嘗試對方的喜好。爺孫照顧彼此，終於把隔閡打破。

元華跟林愷鈴合作愉快。

堪稱「國際動作大師」的八爺今回一改擅長的硬橋硬馬動作片風，轉以輕鬆幽默風格拍攝溫情窩心的爺孫情，令觀眾見識到八爺感性一面。

對於今次的新嘗試，八爺謙虛地表示自己仍在努力學習拍攝電影，盡量在作品中加入新的想法，以新視覺去觀察觀眾的要求和拍攝電影。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

戲裡戲外如爺孫

飾演爺爺的元華，雖然在戲內角色古板老土，但現實中的華哥在片場卻比飾演孫女的林愷鈴(Ashley)更貪玩，不時拿起道具到處把玩，為片場帶來歡愉的氣氛。

身為大前輩的華哥又主動與電影初哥的Ashley聊天和對戲，戲裡戲外都視Ashley為孫女。

拍攝經驗尚淺的Ashley坦言，要與八爺及華哥兩位大前輩合作，拍攝前感到很大壓力，慶幸兩位前輩都平易近人，對她悉心指導，令她安心不少，更真的當了華哥是自己爺爺，因此能在戲中自然流露感情。

精通多種樂器及聲樂的Ashley，今次為《七人樂隊》獻唱電影主題曲《Long Long Ago》。Ashley直言對於網民關注主唱歌手誰屬，以及歌曲引起熱話，感到十分高興。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

《七人樂隊》落實於7月底上畫　林愷鈴初試啼聲唱主題曲
12:58 2022/06/06
《七人樂隊》落實於7月底上畫　林愷鈴初試啼聲唱主題曲
【七人樂隊】洪天明奉旨打「老竇」　洪金寶憶昔日練功日子：好多美好回憶
20:01 2022/06/14
【七人樂隊】洪天明奉旨打「老竇」　洪金寶憶昔日練功日子：好多美好回憶
【七人樂隊】譚家明重現80年代「移民潮」　與吳澋滔初嘗情慾禁果余香凝不捨離別
12:57 2022/06/27
【七人樂隊】譚家明重現80年代「移民潮」　與吳澋滔初嘗情慾禁果余香凝不捨離別

你可能感興趣

《七人樂隊》落實於7月底上畫　林愷鈴初試啼聲唱主題曲
12:58 2022/06/06
《七人樂隊》落實於7月底上畫　林愷鈴初試啼聲唱主題曲
【七人樂隊】洪天明奉旨打「老竇」　洪金寶憶昔日練功日子：好多美好回憶
20:01 2022/06/14
【七人樂隊】洪天明奉旨打「老竇」　洪金寶憶昔日練功日子：好多美好回憶
【七人樂隊】譚家明重現80年代「移民潮」　與吳澋滔初嘗情慾禁果余香凝不捨離別
12:57 2022/06/27
【七人樂隊】譚家明重現80年代「移民潮」　與吳澋滔初嘗情慾禁果余香凝不捨離別
元華 林愷鈴 袁和平 導演 星二代 家庭關係 電影

最高瀏覽

【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
【偷雪糕】男子擅闖快餐店20秒快閃整雪糕　麥當勞：已報警處理
11:06 2022/07/03
【偷雪糕】男子擅闖快餐店20秒快閃整雪糕　麥當勞：已報警處理
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂
17:37 2022/07/03
【三代同堂】73歲許冠傑賀5歲孫仔幼稚園畢業　Fit爆歌神遊主題樂園曬麒麟臂