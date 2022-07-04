【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布

▲ 入稟狀曝光！

憑TVB節目《聲夢傳奇》而彈起的15歲姚焯菲（Chantel）自爆出與攣毛男子秘戀一年以上，且流出疑似二人拍攝的親密短片後，事件引發連串風波。

早前高層樂易玲發文透露已積極跟進Chantel的戀情風波，並諮詢律師意見，TVB亦公開發表一則聲明，表示姚小姐父親已經以監護人身份就此事向香港高等法院申請展開民事訴訟。

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入稟狀曝光

入稟狀今日曝光，原告姚焯菲由其父親姚輝文代表入稟，答辯人為任何蓄意或不合法地傳播或協助散播有關影片之人士。

入稟狀指，姚焯菲為未成年人士，於香港、中國內地及全世界是知名藝人及歌手。原告指自約2022年6月23日起，答辯人於網上平台錯誤地發布1段影片，該影片包含3段影片，內容包括1對白色拖鞋、姚焯菲試穿白色裙子及與他人牽手的影片，以及附上並非由姚焯菲加上的字幕。

原告指有關影片内容對原告構成誹謗，影片內容連同字幕惡意地暗示姚焯菲為未成年人士，卻牽涉與性本質的不正當關係，與其公眾形象不符，原告要求法庭頒令，禁制任何人在網上平台包括連登討論區、Facebook及Telegram ，蓄意傳播、發布、重複發布及協助或促使他人傳播散布有關影片，並要求有關人士須作出賠償。

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