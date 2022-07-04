【倪匡逝世】黎明主演TVB《原振俠》重播　主題曲《願你今夜別離去》街知巷聞

▲ 《原振俠》

TVB翡翠台在深夜重播《天地男兒》在昨晚（7月3日）大結局，原定緊接播映《難兄難弟》，因大作家倪匡昨天逝世，因此TVB改播《原振俠》以作悼念。

《原振俠》於1993年在TVB首播，由梅小青監製，是TVB在該年重頭劇之一，由當時人氣王黎明當主角演原振俠。

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四大美女配黎明

TVB更出動李嘉欣、朱茵、王靖雯、洪欣四大女星配黎明。由大美人李嘉欣演黃絹，據悉是黎明向監製梅小青推薦由李嘉欣演出，而此劇也是大美人告別TVB之作。

至於當時仍用藝名王靖雯的王菲，在1992年憑《容易受傷的女人》開始走紅，在劇中演特工首領海棠。

另外星相家藍綾一角原本由周海媚飾演，後來卻因個人原因而辭演，改由洪欣演此角。而藍綾的好友雲彩，由朱茵飾演。

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主題曲街知巷聞

女演員外，男演員方面有錢嘉樂演警察莫名，這劇也是他正式加盟TVB的第一套參演劇集。

此劇另一為人津津樂道，是由黎明主唱主題曲《願你今夜別離去》，當年可說唱至街知巷聞。主題曲外，此劇另有3首主要插曲，分別為《真的愛情定可到未來》、《我的另一半》及《內疚》。