一文拆解大熱NMN抗衰老秘密　常服用可保青春活力

人,窮盡一生都想留住青春,對抗衰老。然而,人又豈能敵過時間,難道只能面對現實,優雅地老去?其實並非沒有方法,除了坊間一些熱門的養顏保健食療外,近日還有種稱為NMN的營養補充品,具十大美顏健體功效,能逆齡抗老,保持青春活力,到底它是甚麼?現在為大家深入拆解!



衰老全因NAD+水平下降



NMN(β-Nicotinamide Mononucleotide),即β-煙酰胺單核苷酸,它是自然存在於人體細胞的物質,亦是啟動長壽基因的NAD+諾加因子的前體。由於食物中的NMN含量極少,在一般情況下,無法單靠日當飲食去滿足人體對NMN的需求。



而剛提到的NAD+是人體內的一種重要輔酶,參與人體50%以上的新陳代謝,維持人體各種機能運作,幫助修復受損DNA,提升粒線體功能,激活長壽蛋白,由源頭對抗衰老。



隨年齡增長NAD+水平會逐漸下降,尤其25歲過後,NAD+會有明顯下降的現象,造成細胞能量及活躍度下降,導致衰老。到50歲時,NAD+水平只剩20歲時的50%。衰老不僅是外觀的變化,身體亦會隨之引起不同的疾病如心血管問題、三高、免疫系統失調、關節問題、頑症等等。



美國研究證口服NMN可提升NAD+水平



那麼,若要維持NAD+的水平,便需要補充NMN。雖說人能從食物中攝取NMN,但數量太微弱及不足夠維持NAD+的水平,因此可嘗試口服NMN補充品。美國哈佛大學醫學院教授David Sinclair多年來對口服NMN進行研究,結果證實口服NMN能夠直接快速提升體內NAD+水平,相比NR及NAD+保健品效果更好,有效延緩衰老,令人保持年輕。David Sinclair更在2013年被美國《時代》雜誌評為100位最具影響力人物之一,地位舉足輕重。



一圖比較NMN、NR及NAD+功能︰

3重天然成分 組成至強抗衰老兵團



這項重要的研究,讓NMN火速冒起,坊間愈來愈多口服NMN的產品,而在云云的產品當中,推介ORIYEN天然酵母NMN 12000,具全球首創的專利天然酵母NMN粉,不但是粉劑,更能快速被人體吸收,經測試證實,在使用相同劑量下,天然酵母NMN對活化細胞粒線體的效能比一般市面上化學合成NMN效率高出超過兩倍^,有效提升體內NAD+水平,直接激活長壽基因,啟動年輕因子,喚醒回復年輕的關鍵基因(CCT5、CCT6A、CCT7、CCT8),由源頭擊退衰老,提升身體機能,達到真逆齡。

ORIYEN天然酵母NMN 12000結合了3重天然成分,包括天然酵母NMN、抗老化能力比維他命E高出50倍#的葡萄皮萃取(白藜蘆醇)和活性成分比一般天山雪蓮高出4.8倍^的雪蓮組織培養物(天山雪蓮)。

經科研實證只需服用天然酵母NMN 8星期,兩大長壽基因SIRT1與SOD3表現大幅增加62.6%及159%,有效活化粒線體及增強抗老能力*。



ORIYEN天然酵母NMN 12000

5克 x 30包 (獨立包裝,粉劑)

每包(5克)含以下活性成分︰

天然酵母NMN: 400毫克;

葡萄皮萃取(白藜蘆醇): 100毫克;

雪蓮組織培養物(天山雪蓮): 100毫克。

每盒有30小包獨立包裝的粉劑,不但方便攜帶,可以跟親友開心分享,而且較易被人體吸收。

每日早上一包,加入150毫升開水服用,便能達到十大功能——提升NAD+水平、激活長壽基因、延緩衰老、修復受損DNA、細胞修復再生、改善身體機能、增強免疫力、激活腦細胞、維持心血管健康及抗氧美肌。

提提大家,切勿使用熱水沖調,以免影響效果。

▲ ORIYEN天然酵母NMN 12000成分全天然、純素,素食人士也可安心服用。

