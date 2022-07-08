一文拆解大熱NMN抗衰老秘密　常服用可保青春活力

人，窮盡一生都想留住青春，對抗衰老。然而，人又豈能敵過時間，難道只能面對現實，優雅地老去？其實並非沒有方法，除了坊間一些熱門的養顏保健食療外，近日還有種稱為NMN的營養補充品，具十大美顏健體功效，能逆齡抗老，保持青春活力，到底它是甚麼？現在為大家深入拆解！



衰老全因NAD+水平下降



NMN（β-Nicotinamide Mononucleotide），即β-煙酰胺單核苷酸，它是自然存在於人體細胞的物質，亦是啟動長壽基因的NAD+諾加因子的前體。由於食物中的NMN含量極少，在一般情況下，無法單靠日當飲食去滿足人體對NMN的需求。



而剛提到的NAD+是人體內的一種重要輔酶，參與人體50%以上的新陳代謝，維持人體各種機能運作，幫助修復受損DNA，提升粒線體功能，激活長壽蛋白，由源頭對抗衰老。



隨年齡增長NAD+水平會逐漸下降，尤其25歲過後，NAD+會有明顯下降的現象，造成細胞能量及活躍度下降，導致衰老。到50歲時，NAD+水平只剩20歲時的50%。衰老不僅是外觀的變化，身體亦會隨之引起不同的疾病如心血管問題、三高、免疫系統失調、關節問題、頑症等等。



美國研究證口服NMN可提升NAD+水平



那麼，若要維持NAD+的水平，便需要補充NMN。雖說人能從食物中攝取NMN，但數量太微弱及不足夠維持NAD+的水平，因此可嘗試口服NMN補充品。美國哈佛大學醫學院教授David Sinclair多年來對口服NMN進行研究，結果證實口服NMN能夠直接快速提升體內NAD+水平，相比NR及NAD+保健品效果更好，有效延緩衰老，令人保持年輕。David Sinclair更在2013年被美國《時代》雜誌評為100位最具影響力人物之一，地位舉足輕重。



一圖比較NMN、NR及NAD+功能︰

3重天然成分 組成至強抗衰老兵團



這項重要的研究，讓NMN火速冒起，坊間愈來愈多口服NMN的產品，而在云云的產品當中，推介ORIYEN天然酵母NMN 12000，具全球首創的專利天然酵母NMN粉，不但是粉劑，更能快速被人體吸收，經測試證實，在使用相同劑量下，天然酵母NMN對活化細胞粒線體的效能比一般市面上化學合成NMN效率高出超過兩倍^，有效提升體內NAD+水平，直接激活長壽基因，啟動年輕因子，喚醒回復年輕的關鍵基因（CCT5、CCT6A、CCT7、CCT8），由源頭擊退衰老，提升身體機能，達到真逆齡。

ORIYEN天然酵母NMN 12000結合了3重天然成分，包括天然酵母NMN、抗老化能力比維他命E高出50倍#的葡萄皮萃取（白藜蘆醇）和活性成分比一般天山雪蓮高出4.8倍^的雪蓮組織培養物（天山雪蓮）。

經科研實證只需服用天然酵母NMN 8星期，兩大長壽基因SIRT1與SOD3表現大幅增加62.6%及159%，有效活化粒線體及增強抗老能力*。



ORIYEN天然酵母NMN 12000

5克 x 30包 (獨立包裝，粉劑)

每包(5克)含以下活性成分︰

天然酵母NMN: 400毫克;

葡萄皮萃取（白藜蘆醇）: 100毫克；

雪蓮組織培養物（天山雪蓮）: 100毫克。

每盒有30小包獨立包裝的粉劑，不但方便攜帶，可以跟親友開心分享，而且較易被人體吸收。

每日早上一包，加入150毫升開水服用，便能達到十大功能——提升NAD+水平、激活長壽基因、延緩衰老、修復受損DNA、細胞修復再生、改善身體機能、增強免疫力、激活腦細胞、維持心血管健康及抗氧美肌。

提提大家，切勿使用熱水沖調，以免影響效果。

▲ ORIYEN天然酵母NMN 12000成分全天然、純素，素食人士也可安心服用。

了解更多: https://bit.ly/3xz7L5S

立即選購: https://bit.ly/3xBLQe7



查詢: 2882 5733/ 9856 3077

^資料內源: 根據公司內部測試之研究數據及分析結果。



#Urgur, Gogus: A Fundamental Guide for a Healthy Lifestyle and Nutrition.AuthorHose, 2011;172.

Reyes-Izquierdo T., Nemzer B., et al. Dermaval inhibits glucose-induced neutrophil elastase activity in healthy subjects Nut. And Diet. Suppl 2014:6 1-7



*根據公司內部對8位受試者年齡為50-75歲之健康男女進行8星期的天然酵母NMN人體功效試驗，效果因人而異。



（特約）