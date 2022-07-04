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【辦公模式】新世界試行夏季4.5天工作周　每周一天可在家工作

社會 16:22 2022/07/04

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新世界試行夏季4.5天工作，每周一天可在家工作。（新世界圖片）

新世界集團今日（10日）宣布，將會試行於夏季實施4.5天工作周及一天在家工作，採用混合辦公模式，於今年7月至9月，於集團內多個業務單位試行，之後會再作檢討。

新世界集團指，為了協助員工實現更良好的工作與生活平衡，促進身心健康，宣布將優化家庭友善措施，當中包括試行「夏日工作天」(Summer Fridays)，於夏季實施4.5天工作周及一天在家工作，採用混合辦公模式，讓員工能更彈性地安排工作時間與地點。集團期望 透過有關安排，提升員工的福祉，從而令他們工作時更有動力和效率，達致共贏。

新世界集團根據旗下各公司的業務性質與實際運作情況，並會於多個合適的業務單位，包括新世界發展、K11、新創建總辦事處等，實施「夏日工作天」。相關同事於薪金維持不變的情況下，逢星期五可獲半天假期。

除此之外，員工亦可每星期遙距辦公一天。為了確保 員工在家也能維持高效率，集團會與員工保持密切溝通及盡量提供所需的技術和相關支援。上述措施將於今年七月至九月，於集團內多個業務單位試行，之後會再作檢討。

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責任編輯：李榮忠

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