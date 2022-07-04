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【中秋節2022】如心酒店上等陳皮豆沙月　8月25日前網購可享8折【內附連結】

休閒消費 16:55 2022/07/04

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迷你陳皮豆沙月餅6件($258/原價$308)。(圖片由酒店提供)

正值炎夏，令人格外想念秋天的涼快，以及象徵團圓的中秋節。如心酒店帶來三款不同口味的月餅，以及四款禮盒或禮物籃，於人月兩團圓的中秋佳節帶來濃情滋味。而月餅禮盒更換上簡約設計，顯得時尚典雅。

講起月餅，當然以傳統口味行先，一定不能錯過經典的雙黃白蓮蓉月餅；選用頂級湘蓮製作成細滑蓮蓉，配以上乘鹹蛋黃作餡料，清甜不膩。

迷你蛋黃奶黃月餅6件($258/原價$308)。(圖片由酒店提供)

喜歡「少吃多滋味」的則不能錯過兩款迷你月餅，先有口感細滑的迷你蛋黃奶黃月餅，以酥香鬆化的餅皮包裹著充滿蛋香的綿滑奶黃，層次豐富。再來有迷你陳皮豆沙月餅，結合傳統和創新元素，以芳香馥郁的上等陳皮，配搭幼滑的豆沙蓉，入口香而不膩。同場亦有迷你蛋黃奶皇月餅 x OrTea?禮盒($268/原價$348)推出，內有梨味綠茶、荔枝味白茶、玫瑰紅茶各5包，以及迷你蛋黃奶皇月餅4個。

雙黃白蓮蓉月餅4件($268/原價$338)。(圖片由酒店提供)

重點是月餅訂購有早鳥優惠，凡於8月25日或之前於網上商店預訂，即享低至8折早鳥優惠；訂購100盒或以上更享71折優惠。此外，Vivva會員於任何時段預訂月餅均可享以上優惠價。

另外有送禮好選擇的中秋禮物籃，共有三款選擇，包括精緻禮物籃($998)、愉悅禮物籃($1,688)及尊貴禮物籃($2,688)，當中有月餅、香檳、茶葉等。在8月25日或之前預訂愉悅禮物籃或尊貴禮物籃可享9折優惠，而購買任何禮物籃均可享免費送貨。

記者：劉妙賢

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月餅 酒店 中秋節

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